Je to tak jednoduché! Doprajte si počas zimy vitamínmi nabité klíčky

Dobijú vaše telo minerálmi a vitamínmi. Navyše sú chutné a vedia oživiť všedný jedálny lístok. Každé semienko je totiž plné energie, ktorú potrebuje na vytvorenie novej rastlinky. Vďaka konzumovaniu klíčkov môžete tieto benefity využiť pre seba. Samozrejme, aby ste ich naplno využili, netreba ich nijako tepelne upravovať, ale konzumovať v surovom stave.

Prečo skúsiť klíčkovanie?

Klíčky obsahujú viac vitamínov, minerálov, bielkovín či enzýmov ako dospelé rastlinky. Môžete ich mať k dispozícii v každom ročnom období. Keďže ich pestujete doma, viete, že sú zdravé a bez chémie. Prispievajú k detoxikácii a podporujú imunitu. Môžete ich využiť pri príprave šalátov, nátierok, príloh, polievok aj hlavných jedál. Nakličovanie nie je zložitý ani drahý proces a zvládnete ho hravo.

Ako to funguje

Semienka prijímajú počas klíčenia vodu. Aktivujú sa enzýmy a začnú sa štiepiť organické látky. Vzrastie v nich počet cenných látok, ktorý je oveľa vyšší ako pri dospelých rastlinách. Práve tie sú výborné pre náš organizmus.

Dobre zásobení záhradkári sa možno teraz tešia, koľko semienok majú doma, ale pozor – mali by byť určené na konzumáciu a nie na vysievanie na hriadky. Tie sú totiž veľakrát chemicky ošetrené, aby lepšie odolávali chorobám či škodcom. Je dobré vyberať si kvalitné semienka – ideálne bio, aby ste mali istotu, že nebudete konzumovať nič nežiaduce.

Je to jednoduché

Strukoviny, klíčky, obilniny – jednoducho to, čo chcete naklíčiť –, treba vložiť do pohára či misky, zaliať studenou vodou a nechať na noc namočené. Ráno z nich vodu vylejte a semienka prepláchnite. Potom ich dajte do nádoby na klíčenie, ktorú umiestnite na svetlé a teplé miesto. Aspoň trikrát za deň prepláchnite vodou. Preplachovanie je veľmi dôležité, aby semienka nezačali plesnivieť. Dajte však pozor, aby boli klíčky iba vlhké a neboli v prebytočnej vode.

Niektoré semienka sa počas klíčenia úplne zbavia šupky, pri iných môžete šupku odstrániť. Máva totiž horkastú chuť. Stačí, ak klíčky prepláchnete prudším prúdom vody alebo premiešate vo vode, a nežiaduca šupka sa oddelí. Pri väčších, ako napríklad mungo či pohánka, to ide ťažšie a treba ich ošúpať alebo sa so šupkou zmieriť.

Prípravu chutných klíčkov si naplánujte na dni, keď budete doma. Ak by sa stalo, že ste s nakličovaním už začali a zrazu musíte odcestovať, môžete semienka opláchnuť a nechať vodu odkvapkať. Potom ich uložte do chladničky, kde sa ich rast vďaka chladu spomalí. Keď sa stihnete vrátiť domov do šesť dní, môžete pokračovať tam, kde ste prestali. Pri dlhšom čase je vhodné semienka zahodiť a začať s pestovaním znova.

Možné problémy?

Katastrofálne môže dopadnúť, ak chcete nechať naklíčiť viacero druhov naraz. Dajte pozor, aby sa vám nezmiešali, pretože môžu mať iný čas klíčenia. Ideálne je nechať naklíčiť vždy jeden druh alebo ich mať oddelené.

Uskladnenie

Ideálne je pripraviť si také množstvo klíčkov, ktoré dokážete šikovne skonzumovať. Môžete ich odložiť do chladničky, kde by mali vydržať tri-štyri dni. Ak by sa vám to však nepodarilo, uskladnite ich v mrazničke.