Koreniny z vlastnej záhradky: Kôpor a rasca (1.časť)

Aromatický kôpor voňavý

Jeho pestovanie je pomerne jednoduché. Vyhovuje mu mierne vlhká pôda a teplé slnečné miesto. Semená vysievame od apríla do mája priamo na pripravený záhon, do hĺbky 2 až 3 cm. Vyklíčia o 10 až 17 dní. Pri sejbe treba riadky kôpru prestriedať s inou plodinou, lebo len vtedy si zachová svoju charakteristickú arómu a lepšie rastie. Aby získal kvalitnú vňať, počas vegetácie ho pravidelne zalievame. V suchých podmienkach rýchlo žltne a stráca svoju silnú chuť a vôňu. Vňať podľa potreby zberáme už o 4 až 6 týždňov po vzídení, keď rastlina dosahuje výšku 15 až 30 cm a je najkvalitnejšia. Neskôr sú už rastliny prestarnuté a strácajú aromatické vlastnosti.

Okrem konzervovania nasekanú vňať uskladňujeme v soli alebo ju vysušíme a vložíme do uzavretej nádoby.

Povzbudivá rasca lúčna

Je to mrazuvzdorná dvojročná rastlina, ktorej sa dobre darí na slnečnom stanovišti, ale znesie aj polotieň medzi ovocnými stromami. S priamou sejbou začíname v apríli až máji do riadkov vzdialených 40 cm. Pri teplote pôdy nad 8 °C semená vyklíčia o 12 až 20 dní. Vysievame len čerstvé semená, lebo zväčša po roku strácajú klíčivosť. Stanovište odporúčame prikryť netkanou textíliou. Po vzídení rastlinky vyjednotíme na vzdialenosť 20 až 30 cm a počas prvého roka vegetácie pôdu odburiňujeme a pravidelne zavlažujeme. Čerstvú vňať zberáme, keď rastlina vyrastie do výšky asi 20 cm. V druhom roku po prezimovaní rasca dorastie do výšky 60 cm. Od júna do augusta, keď je asi polovica až dve tretiny okolíkov zhnednutá, ich zberáme zavčas rána, aby semená nevypadali. Vo zväzkoch ich necháme na hriadke 3 až 4 dni preschnúť a až potom jednotlivé nažky vymlátime.