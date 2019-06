Lipové kvety sú pokladom pre zdravie! Všetko o ich zbere aj voňavom čaji

Lipa ja typickým európskym stromom, ktorý môžeme nájsť v nížinách aj horách. Dorastá do výšky až 30 metrov a môže dosahovať vek až vyše 700 rokov. Vyhovujú jej skôr vlhkejšie pôdy. Je veľmi obľúbená pre svoju krásne košatú korunu, ktorá býva začiatkom leta obsypaná medonosnými kvetmi. Tie potešia vôňou nielen ľudí, ale lákajú aj dôležité včely. Okrem toho ponúkajú množstvo výborných liečivých účinkov.

Zber a sušenie kvetov

Lipové kvety sa zberajú začiatkom kvitnutia v mesiacoch jún až júl, keď sa ešte netvoria plody. Najlepšie spravíte, ak sa na ich zber vyberiete s prúteným košíkom či papierovým vreckom. Obvykle zberajú celé súkvetia aj s listom. Pri zbere však buďte opatrní, aby ste nepoškodili konáre stromu. Nazberané kvety je ideálne sušiť v tieni pri teplote asi 30-35 °C. Potom ich uskladnite na suchom mieste v papierovom či látkovom vrecku alebo v sklenenom pohári. Voňavé kvety bežne kúpite aj v lekárni.

Pripravte si

Z usušených kvetov si môžete dopriať blahodárny čaj počas celého roka. Vyskúšať tiež môžete lipové víno, ktoré sa popíja ako liek. Oceníte ho najmä počas chrípkového obdobia. Z jej kvetov sa však pripravujú aj bonbóny či limonády.

Vedeli ste, že...

...pre svoju dlhovekosť, mohutnosť a krásu sa strom lipy stal aj symbolom Slovanov.

Liečivé vlastnosti

Lipa ponúka benefity v podobe vitamínov C, E, éterických olejov, flavonoidy a triesloviny. Podporuje trávenie a detoxikáciu organizmu. Tiež zlepšuje funkciu obličiek a močového mechúra. Zmierňuje pocity stresu a pozitívne vplýva na nervový systém. Čaj z nej si môžete dopriať aj keď máte problémy so spánkom. Pri prechladení pomáha liečiť kašeľ a odstraňovať hlieny. Je to tiež známy pomocník v boji proti chrípke a celkovo pozitívne vplýva na podporu imunitného systému.

Lipový čaj

Zlatistý čaj s príjemnou medovou vôňou pomôže aj poteší príjemnou chuťou. Čaj je výrazne potopudný, čo je výborné pri prechladnutí a chrípke. Znižuje horúčku, pomáha rozpustiť hlieny a pôsobí protizápalovo. Má tiež upokojujúce účinky a prospieva aj pri menštruačných či žalúdočných kŕčoch.

Pripravíte ho jednoducho. Jednu lyžicu sušených kvetov zalejte 3 dl horúcej vody a nechajte lúhovať 10-15 minút. Môžete dochutiť medom a citrónom. Výhodou lipového čaju je, že ho môžete užívať dlhodobo.

Ešte lepšie potopudné účinky dosiahnete, ak si pripravíte čajovú zmes z kvetov lipy a bazy čiernej. Kvety zmiešajte po jednej lyžici a zalejte 0,5 l vriacej vody. Potom ich prikryte a nechajte vylúhovať aspoň 10 minút. Preceďte a taktiež podľa chuti môžete pridať med a citrón.

Účinné kloktadlo

Nesladený čaj môžete použiť aj ako kloktadlo. Poskytne úľavu pri zapálenom hrdle či ústnej dutine.

Čítajte tiež: