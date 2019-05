Máte už vysadené bylinky? Poradíme, ako na to

Napríklad rozmarín, levanduľa, tymian, mäta, pažítka, medovka, dúška, šalvia, pamajorán, ligurček či saturejka patria medzi trvalky, to znamená, že ich v nádobách môžeme pestovať aj niekoľko rokov. Na rozdiel od nich musíme jednoročné bylinky vysadiť každý rok znova. Ako letničky pestujeme bazalku, petržlen vňaťový, trebuľku, kôpor, koriander.

Zásady výsadby

Pri ich vysádzaní pamätáme na to, že v nádobe majú obmedzený priestor na korene, preto je veľmi dôležitý substrát, ktorý musí byť kvalitný a hlavne ľahký, priepustný. Väčšina byliniek totiž neznáša vysokú vlhkosť ani zamokrenú pôdu. Dôsledkom býva nielen strata arómy, ale až uhynutie rastliny. Na zľahčenie môžeme do substrátu pridať piesok, drobný štrk alebo perlit a na dno nádoby, samozrejme, nasypeme hrubšiu vrstvu drenáže.

Veľkosť nádoby prispôsobíme výške dospelej rastliny, bylinky s vankúšovitým rastom zasadíme do nižších nádob s oblým okrajom, cez ktorý budú môcť prevísať. Substrát nenasypeme až po okraj, ale necháme asi dva centimetre voľné, aby sme si uľahčili zalievanie. Každú rastlinu vysadíme do samostatného črepníka alebo niekoľko do väčšej nádoby. Vtedy dávame pozor, aby sme skombinovali druhy s rovnakými pestovateľskými nárokmi.

Výber stanovišťa

Ak máme slnečný balkón, je ideálny na pestovanie byliniek. Keďže takmer všetky pochádzajú zo Stredomoria, kde prevláda slnečné a suché počasie, vyhovuje im miesto, na ktoré aspoň osem hodín denne dopadajú slnečné lúče. Čo sa týka výživy, bylinky uprednostňujú skôr chudobnejšie pôdy. V črepníkoch ich však musíme občas prihnojiť, ale len polovičnou dávkou hnojiva. V prípade, že pri výsadbe do substrátu primiešame granulovaný slepačí trus, z ktorého sa živiny budú uvoľňovať postupne, prihnojovať ich už nemusíme. Všetky bylinky dobre znášajú pravidelný rez, ktorým podporujeme rozkonárenie a rast.

TIPY

Pri výsadbe do spoločnej nádoby vyberáme také rastliny, ktoré vyžadujú rovnaký substrát i stanovište. Skombinovať môžeme napríklad majorán, rozmarín a tymian.

Na pestovanie byliniek sú vhodnejšie terakotové nádoby ako plastové, ale veľmi dobre rastú aj v prútených košíkoch. Musíme ich však vystlať plastovou fóliou.

Na zasypanie povrchu substrátu môžeme použiť namiesto drobných kamienkov netradičný materiál – ľanové či slnečnicové semienka, šošovicu alebo pohánku.

Odrezávaním výhonkov podporujeme nielen bohatšie rozkonárenie rastlín, ale aj mohutnejší rast.

