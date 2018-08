Nenahraditeľná horčica. Viete z akej rastliny sa vyrába?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako sa pripravuje horčica? Nebudeme vás trápiť celým technologickým postupom, postačí, keď budete vedieť, že základom sú semená horčice bielej (Sinapis alba). Jej príbuzná je horčica čierna (Brassica nigra), ktorej čierne semená nachádzajú uplatnenie hlavne v indickej kuchyni, ale využíva ich aj farmaceutický priemysel. Zmiešaním semien horčice bielej a čiernej vzniká kremžská horčica.

Ďalšie využitie

Z horčicových semienok sa pripravuje prášok, ktorý sa používa na obklady a náplasti pri reumatických bolestiach, ako aj pri zápale dýchacích ciest. Celé, ale i mleté semienka sa využívajú ako korenina. Poznáme ich najmä zo zmesi na nakladanie uhoriek či inej zeleniny. Zvyšky semien po vylisovaní sú výdatným krmivom pre dobytok. V záhradkách, ale aj v poľnohospodárstve sa horčica biela využíva ako zelené hnojenie. Veľmi rýchlo rastie a potláča rast burín.

Ako bylinka

Jej semená sú malé, guľaté, hladké a majú svetložltú farbu. Ak si ich vysejete do črepníka alebo do debničky, môžete si dopestovať rastlinky, ktorých mladé listy sa dajú využiť podobne ako pažítka – teda napríklad na posypanie zemiakov, do polievok, do tvarohových a vaječných jedál, do zeleninových šalátov a podobne. Jedlám dodajú mierne pikantnú, korenistú príchuť a podporia trávenie.

