Obľúbená mäta nesmie chýbať! Doprajte si voňavú úrodu

Starostlivosť

Mäta je mrazuvzdorná rastlinka. Obľubuje priepustnú vápenatú pôdu, bohatú na živiny a humus. Vyhovuje jej svetlé či polotienisté a vlhké stanovište. Treba ju často zaštipovať alebo rezať, čím sa podporí rast nových výhonkov. Kvitne od júna do septembra a dorastá do výšky 30 až 100 cm. Je veľmi invazívna. Ak ju neudržíte pod kontrolou, rozrastie sa po celej záhrade. V črepníkoch ju nesaďte do spoločných výsadieb, pretože ostatné rastlinky by jednoducho vytlačila.

Účinky

Mäta je aj jedna z najznámejších liečiviek. Má protizápalový a antiseptický účinok. Využíva sa pri zápaloch sliznice, ústnej dutiny a horných dýchacích ciest. Prospešne pôsobí aj na trávenie a centrálny nervový systém.

Rozmnožovanie mäty

Mätu veľmi ľahko rozmnožíme odrezkami, podzemkami, delením starších rastlín aj ponáraním.

Choroby a škodce

Mäta je náchylná najmä na hubovité ochorenia, ako je hrdza mätová (Puccinia menthae). Je to huba, napadnutý porast treba skosiť a použiť fungicídny postrek. Ďalšou nepríjemnou chorobou, ktorá spôsobí na lístočkoch rastlinky biele škvrny, je septorióza mäty (Septoria menthicola). Pri tomto ochorení mäte nič nepomôže a je potrebné porast odstrániť a spáliť. Napádajú ju aj vošky či chrobáky pásavky mätovej.

Čítajte tiež:

Vypestujte si sladkú stéviu zo semienka

Využite ich pri varení naplno! 10 naj kuchynských byliniek