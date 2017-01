Oddýchnite si v bylinkovom kúpeli: Vyskúšajte ružový alebo levanduľový

Príprava bylinkového kúpeľa:

Prísady do kúpeľa sa pripravujú vo forme liečivých bylinkových čajov so zodpovedajúcim vyšším dávkovaním. U detí je to 10 – 30g požadovanej bylinky a u dospelých 50 – 100g na úplný kúpeľ.

Teplota kúpeľa od 36 do 37° C pôsobí uvoľňujúco a príjemne. Od 38 do 39° C je teplota obvykle príliš vysoká, pôsobí posilňujúco a skôr povzbudzujúco.

Kúpeľ by mal spravidla trvať 10 – 15 minút. Kúpeľňa by mala byť príjemne temperovaná okolo 20° C. Po kúpeli by ste si mali hneď ľahnúť do postele, čo zabezpečí úspech terapie.

Nezabudnite: Čisté silice nie sú rozpustné vo vode a pred pridaním do tečúcej vody na kúpeľ sa musia rozmiešať. Emulgovať, teda spojiť dve navzájom sa nemiešajúce tekutiny v mede, mlieku, smotane alebo kuchynskej soli. Do kúpeľa sa obvykle pridáva 3 až maximálne 10 kvapiek.

Upozornenie: Nerobte si žiadne bylinkové kúpele pri väčších poraneniach, presne nediagnostikovaných kožných chorobách, ťažkých horúčkovitých, infekčných srdcovo-cievnych ochoreniach.

Levanduľový kúpeľ

Na kúpeľ potrebujete 30g levanduľových kvetov, 20g medovkových listov a 10g ružových lupienkov.

Zaparíte vriacou vodou a lúhujete 10 minút. Potom pridáte do kúpeľa.

Ružový kúpeľ

Najjednoduchší variant, ako si po namáhavom dni dopriať uvoľnenie, je vkĺznuť do teplého kúpeľa, do ktorého sa pridajú 1 – 2 hrste čerstvých alebo sušených voňavých ruží.

O niečo ušľachtilejší, ale aj trochu drahší kúpeľ dosiahnete pridaním ďalších ingrediencií. Do vtekajúcej vody pridáte zmes 3 kvapiek ružového oleja a 1 pohára smotany na šľahanie. Samozrejme nesmie chýbať za hrsť ružových kvetov, sviečky a príjemná hudba.

Pripravte si brečtanový masážny olej proti celulitíde