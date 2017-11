Pochúťka na večer s priateľmi. Pripravte si domáce cibuľové krúžky

Cibuľové kolieska

Potrebujete: 2 veľké cibule, 2 vajcia, 6 lyžíc hladkej múky, 6 lyžíc piva, 1 lyžica kukuričného škrobu, olej, soľ, čierne korenie

Do malého hrnca dajte variť vodu. Zatiaľ očistite cibuľu a nakrájajte na hrubšie kolieska. Keď sa už voda môžete plameň uhasiť a do vody asi na minútu namočte cibuľové kolieska. Vyberte a nechajte odkvapkať. Vajíčka rozmiešajte spolu s pivom a následne do nich vmiešajte múku, škrob a ochuťte čiernym korením a soľou. Cibuľové krúžky obaľujte v hladkej múke a potom v pripravenom cestíčku. Osmažte ich do na rozpálenom oleji až kým nebudú mať peknú zlatistú farbu.