Populárne mikrobylinky: Drobné rastlinky zo semienok vám dodajú množstvo energie

Všetko, čo takéto mikrorastlinky potrebujú na prvých pár dní života, sa ukrýva v semienku. Práve preto sú klíčky také prospešné pre ľudské telo – sú doslova preplnené vitamínmi a živinami. Mikrorastlinky sa konzumujú surové, keď dorastú do 5 až 10 cm. Ozdobiť nimi môžete už hotové varené jedlo, použiť ich do sendviča namiesto rajčiakov a papriky, nasypať do tekvicovej krémovej polievky alebo skúsiť netradičnú, no veľmi sviežu kombináciu s ovocným šalátom z citrusových plodov.

Máte radi zdravé stravovanie? Pestujte bylinky aj v zime a vyskúšajte tiež nakličovanie.

Čo všetko môžete ochutnať?

Na pestovanie mikrobyliniek sa hodí ďatelina, reďkovka, žerucha, roketa, mizuna, mibuna, šalát listový, bazalka, brokolica, mäta, mrkva, petržlen, listový koriander, fenikel, pohánka, horčica... Obsahujú množstvo vitamínov, minerálov, bielkovín a antioxidantov, ktoré chránia telo pred voľnými radikálmi. Sú skvelým prostriedkom na detoxikáciu a posilnenie imunity v zime, keď je nedostatok čerstvej zeleniny.

Zdravé, lacné, ekologické

Používajte len semienka určené na klíčenie a konzumovanie, nie tie, ktoré kúpite v záhradkárskych potrebách na siatie. Môžu byť chemicky ošetrené. Klíčkovanie a pestovanie mikrobyliniek je lacné a ekologické. Nevytvárate takmer žiaden odpad, rastliny nepotrebujú na rast elektrinu, ani iný zdroj tepla a svetla, iba slnko a ako výživu odstátu vodu. Nehnoja sa ani nechránia proti škodcom.

