Poznáte červenú koreninu Sumach?

Sumach možno poznáte ako okrasný strom, ktorý sa pestuje aj v našich parkoch či záhradách. Ide však o druh sumach pálkový (Rhus typhina). Jeho krása vyniká hlavne na jeseň, keď sa perovité listy vyfarbujú do žiarivých odtieňov. Je to veľmi otužilá a nenáročná drevina, ktorej sa darí na každom stanovišti.

Odkiaľ pochádza?

V gastronómii sa využívajú plody sumachu garbiarskeho (Rhus coronaria). Divo rastie na skalnatých stráňach v južnej Európe (hlavne v Španielsku, Grécku, Turecku), kde sa aj pestuje, lebo listy a mladé konáre obsahujú množstvo trieslovín. Z nich sa zomletím získava sivozelený prášok, ktorý sa využíva pri spracovaní koží. Odtiaľ pochádza aj jeho názov.

Náhrada octu

Z pomletých plodov sa získava korenie, ktoré je známe hlavne v zakavkazskej, libanonskej či arabskej kuchyni. Používajú ho na ochutenie jedál z rýb, mletého mäsa, strukovín a ryže. Pridávajú ho aj do šalátov či do jogurtov. Hodí sa hlavne k mastným jedlám, lebo podporuje trávenie. Má kyslastú, mierne zvieravú, neostrú chuť bez vône. Využíva sa podobne ako citrónová šťava alebo ocot. Pridáva sa tiež do koreniacich zmesí, ako je napríklad karí alebo satar (zaatar), ako aj do zmesí proti kašľu a zápalom hrdla.

Starí Rimania ho používali v časoch, keď v Európe neboli známe citróny. Rímski legionári týmto práškom zastavovali krvácanie a používali pri ochoreniach žalúdka a proti hnačkám.

Opis rastliny

Sumach garbiarsky je 2 až 5 metrov vysoký ker s rozložitými konármi. Perovité listy sa skladajú z 11 až 15 vajcovitých, pílkatých, na rube chlpatých lístkov. Drobné zelenkasté alebo biele kvietky sú usporiadané do koncových strapcovitých súkvetí. Z nich sa vyvinú výrazne červené plody, ktoré sa zberajú skoro na jeseň a potom sa sušia. Používajú sa buď vcelku alebo zomleté na prášok.