Pre vôňu aj chuť! Kôpor je klasika, ktorá nesmie chýbať

Kôpor voňavý (Anethum graveolens) je jednoročná rastlina, ktorá sa do Európy dostala z Ázie. Dnes už rastie po celej Európe s výnimkou Škandinávie a Britských ostrovov. Rastlina na vysokej stonke dorastá až do výšky 1,2 metra a kvitne od júna do augusta.

Pestovanie

Semienka kôpru sa vysievajú priamo na záhon v období od apríla do mája. Vysievajú sa do hĺbky asi 2 cm. Najlepšie je pre neho zvoliť slnečné miesto. Pôdu po vysiatí udržujte mierne vlhkú. Semienka by vám mali do dvoch týždňov vyklíčiť.

Spracovanie

Kôpor nie je náročná rastlina a v slovenských záhradách mu patrí čestné miesto. Je odolný voči nízkym teplotám avšak vyžaduje dostatočnú zálievku. Najlepšie je, ak má vždy mierne vlhkú pôdu, pretože dokáže pomerne rýchlo zožltnúť a vysychať.

Dariť sa mu bude aj na balkóne. Jeho výhodou je široké využitie v kuchyni, pri ktorom sa dá spracovať takmer celá rastlinka, ostane vám z nej len koreň. Kôpor neodmysliteľne patrí k príprave polievok, omáčok, mäsa a rýb (najmä lososa), pomazánok či zemiakov.

Tip: Kôpor má najvýraznejšiu vôňu a chuť, keď je čerstvý. Môžete si ho však aj zmraziť. Takto vám vydrží aspoň 6 mesiacov.

Využívajte aj jeho liečivé vlastnosti

Kôpor voňavý taktiež oceníte pri príprave čaju, ktorý je priaznivý pri tráviacich ťažkostiach. Posilňuje činnosť žalúdka, zbavuje nevoľnosti, nadúvania, plynatosti a kŕčov. Prospieva aj močovým orgánom, keďže má močopudné účinky. Znižuje krvný tlak a má tiež dezinfekčné účinky. Jeho silu ocenia aj čerstvé mamičky, pretože kôpor podporuje vylučovanie materského mlieka a priaznivo pôsobiť aj na dieťatko.

Kôprový ocot

Potrebujete: hrsť vňate kôpru, 0,5 l jablčného octu, citrón alebo zopár listov medovky

Umytú vňať kôpru dajte do fľaštičky, zalejte octom a pridajte trochu nastrúhanej citrónovej kôry alebo zopár lístkov medovky. Fľaštičku uzavrite, uložte na teplé miesto a nechajte macerovať 4 týždne.

