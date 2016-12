Prečo vám bylinky zo supermarketu dlho nevydržia?

Odpoveď je jednoduchá. Je jej teplo. Bylinky na kuchynskom okne často nevydržia ani niekoľko dní. Príčinu treba hľadať v zákonitostiach prírody. Kým vonku klesá intenzita svetla spolu s teplotou, v našich bytoch je pri nízkej intenzite svetla teplejšie. Bylinkám sa bude lepšie dariť v neprekúrenej miestnosti, kde im doprajete dostatok svetla. Ideálne sú presvetlené schodiská alebo zimné záhrady, kde v noci teplota klesá. Ak si chcete silou-mocou dopestovať bazalku v kuchyni, určite ju neumiestňujte na parapetnú dosku nad radiátor či pri iné výhrevné teleso.

Bylinky si môžete vypestovať zo semienka alebo ich presadiť o záhona, kde ich pestujete v lete. V tomto prípade ich však nezabudnite aklimatizovať, aby ste im nespôsobili teplotný šok.

Vhodná teplota na pestovanie

Vhodná teplota pre pestovanie byliniek v interiéri sa pohybuje okolo 16 - 18°C, v noci o pár stupňov menej. Dbajte na to, aby boli bylinky dostatočne dlhý čas z dňa na svetle. Ideálny stav je štyri až päť hodín slnečného svitu. Dodržať tieto podmienky v chladnej pochmúrnej zime je často výzva.

Polievajte striedmo

Bylinky v črepníku polievajte až vtedy, keď je substrát suchý. Príliš veľa vody môže spôsobiť hnytie koreňov. Už pri presádzaní myslite na dostatočnú dernážnu vrstvu. Bylinky nesmú stáť vo vode, preto prebytočnú zálievku z podmisky vždy vylejte. Substrát, v ktorom ich pestujete, by mal byť kvalitný. Uvedomte si, že narozdiel od vašej záhrady alebo voľnej prírody je to jediné prostredie, z ktorého si môžu čerpať živiny. Mal by byť aj dostatočne priepustný. Pomôžete mu, ak ho zmiešate s hrubým pieskom.

Vhodná odroda

Pri výbere byliniek, ktoré môžete pestovať aj v zime v interiéri, musíte zohľadniť odrodu. Vhodná je napríklad bazalka MÁNES, COMPAKT, MAMOLLO GENOVESE či DARK GREEN. Do zálievky sa vám bude hodiť aj kôpor KOMPAKT.

Bylinky zo supermarketu?

Niektoré bylinky, ktoré ponúkajú v črepníkoch v supermarketoch sú určené na priamu spotrebu. Znamená to, že použijete lístky, ktoré sú na rastline, aby ste ich mali po ruke čerstvé a po ich spotrebovaní rastlinku vyhodíte. Ak by ste ju chceli pestovať naďalej, pravdepodobne neprežije. Na účely pestovania na okne u vás doma sú najvýhodnejšie také, ktoré si sami vypestujete zo semienka.

Kde sa im bude dariť?

- črepník umiestnite na parapetu južného alebo východného okna, intenzita svetla musí suplovať letný deň

- ideálne miesto je chladnejšie svetlé schodisko, kde sa v noci nekúri, alebo zimná záhrada

- bylinky pestujte v hlinenom črepníku, kde budú môcť korene voľne dýchať. Mal by mať dostatočne veľké drenážne otvory na odtok prebytočnej vody