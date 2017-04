Rebríček vám pomôže pri trávení

Rebríček obyčajný (Achillea millefoliunm)

Stanovište

Rebríček obyčajný obľubuje slnečné a suché pôdy, ale vďačne prijme aj tie chudobnejšie. Je odolný proti suchu, horúčave, vyprahnutosti a chladu, vyhýba sa vlhkým a močaristým miestam a dobre vyhnojenej pôde.

Pestovanie

Rebríček obyčajný možno ľahko rozmnožovať delením plazivého podzemku alebo odnožami, ale dá sa vypestovať aj zo semien. Od apríla do mája ho môžete vysievať do debničky. Keďže klíči na svetle, semená len jemne zatlačte do pôdy. Prípadne ich vysypte priamo na trávnik – rebríček je dostatočne životaschopný, aby si vydobyl svoje miesto. Aromaticky horké, mierne slano chutiace rebríčkové listy možno trhať počas celého roka a využívať ako zeleninu.

Zbieranie

Na liečiteľské účely sa používa kvitnúca vňať. Súkvetia odrezávajte nožnicami od júna do konca septembra počas najväčšej poludňajšej horúčavy, vtedy je obsah silíc vo všetkých častiach rastliny najvyšší. Potom ich buď zviažte do kytičky a zaveste na usušenie na vzdušné zatienené miesto, alebo ich rozložte v tenkej vrstve do tieňa. Dobre usušenú vňať potom uložte do vzduchotesne uzatvárateľnej nádoby alebo ju hneď použite na výrobu tinktúry.

Liečivé účinky

Svojimi účinkami dosť pripomína rumanček kamilkový, avšak je omnoho horkejší, preto sa najviac využíva práve pri poruchách trávenia.

Hlavnú úlohu pritom zohrávajú horčiny so svojimi vlastnosťami podporujúcimi trávenie a žlč, ale aj so spazmolytickými vlastnosťami. Zlepšujú aj trávenie tukov a harmonizujú stolicu. Vďaka siliciam a flavonoidom s antibakteriálnymi, protizápalovými a spazmolytickými vlastnosťami sa rebríček obyčajný obzvlášť osvedčil u ľudí s citlivou sliznicou žalúdka.