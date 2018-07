Relax s vôňou rozmarínu! Využite jeho silu aj na starostlivosť o krásu

Trváci vždyzelený hustý poloker, ktorý dorastá do výšky 10 až 150 cm. Svojou výraznou korenistou vôňou naplní celú záhradu. Kvitne v apríli až júli modrofialovými kvetmi. Okrem toho, že je krásna ozdoba záhrady, má široké využitie v kuchyni aj v liečiteľstve.

Rozmarín pre krásu

Rozmarín patrí medzi rastliny s najsilnejším protizápalovým účinkom, preto je vhodný na aknóznu pleť. Pomáha namáhaným a oslabnutým vlasom, ktoré trápia zrejme väčšinu ľudí. Je vhodné pripravovať si z neho odvar, ktorý upokojí pokožku hlavy a vlasom zabezpečí hydratáciu. Podporuje ich rast a hodí sa na mastný typ. Pri rozmaríne treba mať na pamäti, že je vhodný na tmavé odtiene, ktoré ešte zvýrazní a dodá im lesk.

Kúra pre krásne vlasy

Asi do pol až trištvrte litra vody pridajte hrsť sušeného rozmarínu a nechajte vyvariť a vychladnúť, aby voda ostala vlažná. Opláchnite umyté vlasy a už nezmývajte.

Povzbudzujúci kúpeľ

Nie je vhodný na večerné kúpanie, pretože jeho účinky pôsobia povzbudzujúco na krvný obeh a mohlo by sa vám ťažšie zaspávať. Blahodarne však pôsobí na bolesť hlavy a proti melanchónii. Postup je jednoduchý – asi 60 g rozmarínových listov dajte do hrnca a zalejte 1 l vody. Priveďte do varu a aspoň 10 minút lúhujte. Potom prefiltrujte a výluh pridajte do kúpeľa.

