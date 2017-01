Vypestujte si vlastné sečuanské korenie

Špecifická korenistá chuť pripomínajúca zmes jemného čierneho korenia a limetu prenikla aj do kuchýň mnohých iných národov. V Európe nachádza uplatnenie nielen pre originálnu chuť a vôňu, ale aj pre pozitívne účinky na ľudský organizmus.

Jednoduché pestovanie

Príjemné prekvapenie je to, že pestovaniu tejto dreviny v miernom pásme Európy nič nebráni. Kry zantoxylu sú odolné proti mrazu a nevyžadujú ani zložitú úpravu pôdnych podmienok. Výhodné sú stanovištia s dostatočne priepustnou hlbšou pôdou, ktorá môže byť aj kamenistá. Vyhnúť sa však treba presychaniu substrátu. Ideálna hodnota pH pôdy sa pohybuje v rozsahu 7,5 – 8.

Skúsenosti s jeho pestovaním potvrdzujú, že sa dobre uplatní aj v tienistých kútoch záhrady. Plnú násadu kvetov a dozrievanie kvalitných plodov dosiahneme však len na miestach, kam aspoň v určitej časti dňa zasahuje priame slnečné svetlo alebo sa vyskytuje ľahší polotieň. Rastliny s dostatočným osvetlením majú kompaktnejší a atraktívnejší vzhľad. Na miestach s vyrovnanou zásobou vlahy môže byť vystavený slnečnému žiareniu takmer aj celý deň. Za slnečného počasia sa z kra šíri príjemná vôňa do veľkej vzdialenosti. Na starších rastlinách upútajú netradične veľké tŕňovité výrastky, akými sa nemôže pochváliť žiadna iná bežne pestovaná rastlina.

V literatúre sa môžeme dočítať o cudzoopelivosti a oddelenom pohlaví jedincov, no praktické skúsenosti s pestovaním Zanthoxylum simulans v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach túto informáciu nepotvrdzujú. Solitérny, štyri metre vysoký exemplár s odhadovaným vekom viac ako 35 rokov výborne rodí a dokonca prináša aj klíčivé semená. Na mladých rastlinách sa objavili plody už po treťom roku pestovania. Do obdobia, kým rastlina začne prinášať úrodu plodov, je možné využívať mladé listy, ktoré sú rovnako aromatické. Počas leta ich pridávame do zeleninových šalátov a používame na ochucovanie jedál.

Aromatické plody

Zberáme ich približne od polovice septembra, keď sú ešte zeleno-žltooranžové. Na prelome októbra a novembra, v čase opadávania listov, sú už sýtočervené. Po zbere ich treba rýchlo usušiť na vetranom mieste. Počas tejto úpravy popraskajú a objavia sa čierne lesklé semená.

Najhodnotnejšia a najaromatickejšia časť plodov je vonkajšie oplodie. Podľa pôvodných receptúr sa tieto očistené šupky majú opražiť na panvici a následne pomlieť na prášok. Po pridaní soli je korenie pripravené na použitie, napríklad na povestnú krehkú sečuanskú kačicu. No aj pečené kura s touto prísadou chutí výnimočne dobre.

Rozmnožovanie

Ak chceme získať mladé rastlinky, semená krátko po zbere uložíme do piesku v pivnici. V chlade zostanú do konca zimy a necháme ich klíčiť až v jarnom termíne. Dôležité je, aby klíčiace rastlinky mali dostatok rozptýleného svetla. Ostré slnko a iné extrémne podmienky môžu spôsobiť padanie klíčnych rastlín. Počas leta semenáčiky rozsadíme do črepníkov. Zantoxyl sa dá v lete rozmnožovať aj stonkovými odrezkami, prípadne koreňovými odrezkami v čase vegetačného pokoja. Keďže kvitne už v 3. – 4. roku po vysiatí, získavanie rastlín zo semien je najvýhodnejšie.

Niekoľko praktických skúseností

* Mäsité potraviny ochutené sečuanským korením sú dlhšie skladovateľné.

* Informácia, že umiestnením semien zantoxylu do priestoru, kde sa uchovávajú potraviny, sa možno zbaviť moľov a mravcov, je určite inšpirujúca. V skutočnosti týchto nevítaných votrelcov výrazná aróma odpudzuje iba čiastočne.

* V jarnom a jesennom období veľa ľudí zápasí so sezónnymi problémami tráviaceho traktu. Nadúvanie, bolesti spojené s pocitom plnosti žalúdka, podráždenie slizníc a nedostatočná tvorba a vylučovanie tráviacich enzýmov sa dajú účinne riešiť. S „naštartovaním“ unaveného tela pomocou plodov zantoxylu sú veľmi dobré skúsenosti. Ako všetky dary prírody, aj sečuanské korenie však treba užívať rozumne.

* Na prekonanie bolesti zubov, zápalov v ústnej dutine, ale aj uľahčenie liečenia herpesu je užitočné cmúľať bobuľku, prípadne ju len zľahka nahryznúť a nechať pôsobiť. Účinok sa prejaví o niekoľko sekúnd akýmsi svrbivým znecitlivením.

* Rovnako aplikované semená zantoxylu sú účinná pomôcka pri prekonávaní prechladnutia – zmenšením opuchu slizníc dokážu priniesť úľavu aj pri liečení viróz.

Liečivé účinky

Aromatické látky obsiahnuté v oranžovej šupke plodov majú mierne analgetické a anestetické účinky. Potláčajú rôzne prejavy bolesti, pôsobia upokojujúco a tiež potláčajú alergické reakcie, zmierňujú opuchy pri ľahkom popálení či poštípaní hmyzom. V ľudovom liečiteľstve je cenená aj schopnosť vypudzovať z tela parazity, pozitívne ovplyvňovať trávenie a peristaltiku čriev. Plody sa uplatňujú pri nechutenstve, vracaní, hnačkách, ale aj kožných ochoreniach. Účinné látky uľahčujú vylučovanie škodlivín z organizmu. V praxi sa potvrdilo zvyšovanie elasticity kože, čím sa potláča tvorba vrások. Charakteristické pre zantoxyl sú aj jeho protizápalové, baktericídne a virostatické účinky.