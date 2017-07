Tomu sa vyvarujte! Najčastejšie chyby pri spracovávaní a liečení bylinkami

Bylinky môžete využiť pri príprave domácej kozmetiky, nápojov, jedál, čajov, octov, liečiv atď. Treba sa však vyvarovať častým chybám. Pozrite sa, ktoré sú to.

Zberajte zdravé rastliny

Pri zbere dbajte o to, aby ste zberali zdravé a nezničené rastlinky. Ak ste bylinky nepestovali, ale zberáte ich voľne v prírode, tak ich určite netrhajte na miestach, ktoré sú v blízkostí ciest a polí. Bylinky by totiž boli znečistené a mohli by ste z nich mať viac škody ako úžitku.

Správne sušenie

Ak ste sa rozhodli bylinky sušiť kontrolujte ich, aby ostali zdravé. Ak vám začnú hnednúť alebo plesnivieť, tak ich určite vyhoďte.

Skladovanie byliniek

Bylinky je ideálne skladovať v sklenených nádobách s vrchnákom alebo papierových vrecúškach. Vyberte pre ne suché miesto. Bylinky skúste spotrebovať v priebehu roka, po dlhšom čase sa totiž ich účinky znižujú.

Príprava čajových zmesí

Pri miešaní čajov buďte precízni a dodržiavajte stanovený pomer bylín. Rovnaké bylinky neužívajte po dobu dlhšiu ako 3 týždne. Po 3 týždňoch je potrebná pauza.