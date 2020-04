TOP prírodné antibiotiká! Chráňte si zdravie v čase pandémie

Cesnak

Keď sa hovorí o prírodných antibiotikách, väčšine ľudí okamžite napadne cesnak. Veru, cesnak je známym prírodným antibiotikom, za čo vďačí látke alicín, ktorú obsahuje, a sírnym zlúčeninám.

Nájdete v ňom aj vitamíny A, B, C a D. Má výrazné antibakteriálne a antivírusové účinky. Podporuje imunitný systém, pomáha telu rýchlejšie sa vyrovnať s chorobami a zároveň je aj dobrou prevenciou.

Môžete si ho dopriať denne, a to pokojne aj po dvoch či troch strúčikoch. Najlepšie je dať si ho surový, pretože teplom sa jeho pôsobenie znižuje. Pozor si však dajte vtedy, ak máte nízky tlak, pretože cesnak tlak ešte viac zníži. Je prospešný tiež pre črevnú mikroflóru. Ocenia ho aj ľudia, ktorých trápi akné, keďže antibakteriálne účinky potlačia infekciu, ktorá tieto kožné ťažkosti spôsobuje.

SOS kúpeľ nôh pri prechladnutí

Do lavóra si pripravte teplú vodu – najteplejšiu, akú vydržíte. Rozmiešajte v nej soľ a namočte do nej chodidlá. Majte ich takto asi 10 minút. Potom ich natrite prekrojeným cesnakom, ľahnite si do postele, dobre sa prikryte a vypite šálku lipového čaju s medom.

Takto to robili naše staré mamy hneď, ako mali pocit, že prechladli alebo že na ne „niečo lezie“. Kúpeľ nôh pomohol telu, aby sa prehrialo.

Cesnakovo-citrónový nápoj

Potrebujete: 1 citrón, 4 strúčiky cesnaku, 200 ml vody

K očisteným strúčikom cesnaku pridajte ošúpané citróny a vodu.

Ingrediencie rozmixujte ponorným mixérom. Nápoj nalejte do sklenenej fľaše alebo zaváracieho pohára a skladujte v chladničke. Nevonia a nechutí pôvabne a lákavo, ale vášmu telu a imunite ulahodí. Doprajte si ho ideálne na lačno aspoň po troch lyžičkách.