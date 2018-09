Jesenný šípkový sirup

Potrebujete: 1 kg šípok, 1,5 l vody, 1 kg cukru, 7 lyžíc medu, šťavu z pomaranča

Šípky rozdrvte a zalejte vodou tak, aby boli ponorené, a dajte do chladničky na 24 hodín. Potom ich ohrejte, ale nevarte, aby nestratili vitamíny. Preceďte cez gázu alebo jemnú tkaninu. Do tekutiny vmiešajte cukor, šťavu z pomaranča a med. Keď sa cukor rozpustí, nalejte do fliaš a uzavreté skladujte v chladničke. Užívať môžete ako sirup do vody či čaju.