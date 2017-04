Trápia vás bolesti chrbta? Skúste obklad zo zemiakov

Aplikovať ho možno pri artrotických ťažkostiach, bolestiach chrbta, brucha alebo zápale priedušiek.

Pripravuje sa úplne jednoducho a robí zázraky!

Ako sa to robí:

Uvarte 500g zemiakov v šupke domäkka a po scedení ich najprv osušte papierovou utierkou a potom ich preložte do čistej textilnej utierky.

Zemiaky v nej popučte tak, aby ste získali 2 – 3cm hrubý obklad veľkosti bolestivého miesta. Skôr než ho priložíte na kožu, starostlivo preverte, či je jeho teplota znesiteľná. Zemiakové obklady bývajú totiž veľmi horúce.

Obklad priložte na postihnuté miesto a pevne a nepriedušne ho upevnite vlnenou šatkou. Nechajte pôsobiť tak dlho, kým je vám to príjemné. Najmenej by to malo byť 15minút. Najdlhšie pokojne aj pár hodín alebo celú noc.

Ako pri každej aplikácií zábalov, aj v tomto prípade je po ošetrení veľmi dôležitý odpočinok, pretože podporuje úspech liečby.

