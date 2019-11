Palina dračia! Chutná bylinka aj prírodné anestetikum

Odkiaľ má meno palina dračia?

Táto neobyčajná bylinka z čeľade astrovité dostala meno podľa drakov (A rtemisia dracunculus ). Znám a je pre svoju arómu a chuť. Poznali ju totiž už v stredoveku a využívali ju ako prostriedok proti drakom. V tom čase ju vo veľkom využívali stredovekí mágovia, pretože vraj bola spojením dračej a hadej sily. Dávali ju do kadidiel alebo nápojov. V skutočnosti sa však využívala ako liek v boji proti moru.

Čo obsahuje?

Dnes je palina dračia bežnou bylinkou, ktorá sa využíva v kuchyni, no známe sú aj jej liečivé účinky. Palina dračia obsahuje veľké množstvo minerálnych solí, vitamínu A a C, aj jódu. Odvar z jej listov posilňuje organizmus a taktiež sa používa na zvýšenie chuti do jedla. Celkovo však zlepšuje trávenie. Anestetická látka, eugenol, pomáha pri bolestiach zubov. Má antiseptické a protikŕčové účinky. Je využívaná aj pre svoj menej známy no dôležitý protihlístový účinok. Táto liečivka podporuje funkciu močových ciest, pečene, žlčníka a znižuje horúčku.

Využijete ju i v kuchyni

Je veľmi častou zložkou v šalátových koreniach. Má osobitú, pikantnú chuť a využíva sa čerstvá i sušená. Palina dračia je, tak ako aj petržlen, výborná do polievok ako dochucovadlo. Svojskú chuť dodá aj rybám či hydine. Vhodná je i do prívarkov a dokonca sa z nej vyrába aj palinový ocot či bylinkové maslo.

Kde ju nájdete?

Táto bylinka je teplomilná a nemá veľmi v láske vlhkú nepriepustnú pôdu. Pestujte ju na slnečnom mieste, v ľahko piesočnatej pôde s obsahom živín. Zabezpečte jej ale vysoký obsah vápnika. Pred mrazmi ju ochránite nastlaním slamy. Ale môžete ju dopestovať i na balkóne v nádobách. Je to viacročná bylinka, dorastajúca do výšky 60 až 80 cm, niekedy až 1 meter. V čase od júla do septembra kvitne červenkastými kvietkami. Má úzke, čiarkovité listy s pikantnou chuťou. Práve táto výrazná pikantnosť dodá pokrmom skvelú chuť.

Zberajú sa listnaté výhonky, ktoré zrežte 10 cm nad zemou do dvoch tretín. Ostatok rastliny vyženie potom ďalšie nové výhonky. Odrezky sušte na vzdušnom mieste, ale určite nie na slnku. Zachová si tak farbu chuť i vôňu, ktoré sú pre palinu dračiu také typické. Ak sa zle vysuší, zapácha. Čerstvú rastlinu môžete naložiť do octu alebo oleja.

Ak ju chcete využiť ako čerstvú, použite končeky výhonkov a lístky. Pre uskladnenie je dobré držať palinu dračiu v uzavretej nádobe.

