Úžasná pažítka! Klasika, ktorá vás zaručene prekvapí svojím pôsobením na zdravie

Pažítka nie je náročná. Rovnako ako v záhrade sa jej bude dobre dariť aj v črepníku na balkóne či na okennom parapete. Uprednostňuje ťažšie, hlinité, vlhké pôdy dobre zásobené dusíkom a draslíkom. Dopestovať si ju môžeme dvoma spôsobmi – z priamej sejby alebo delením trsov.

Pestovanie

Semená vysievame v marci až začiatkom apríla do riadkov vzdialených 40 cm, pri sejbe do hniezd do sponu 40 x 40 cm. Záhon udržujeme až do vzídenia rastliniek bez burín. Počas vegetácie je dôležitá pravidelná závlaha a odburiňovanie. V prvom roku po sejbe spravidla listy nezrezávame, v druhom a treťom roku počas vegetácie už zdravé, dobre vyvinuté listy režeme 5- až 7-krát.

Zber a uskladnenie

Najlepšie si je pažítku dopriať v surovom stave. Chlebíku s chutnými lístkami by odolal len málokto. Môžete si ju však tiež zmraziť do zásoby alebo aj sušiť. Pri zbere neodrežte lístky tesne nad povrchom pôdy, ale nechajte ich vždy aspoň pár centimetrov dlhšie, aby rastlinka nevyschla.

Úžasná pre zdravie



Pažítka obsahuje vitamíny C, A, E, K. Z množstva minerálov treba určite spomenúť železo, meď, vápnik, fosfor, magnézium či zinok.

Napomáha tvorbe tráviacich štiav čím podporuje trávenie a takto je užitočná pri snahe schudnúť.

Naopak u ľudí, ktorých trápi nechutenstvo zase podporuje apetít.

Pre črevá je veľmi dobrá v tom, že ich vie prečistiť a tiež pomôže zbaviť ich črevných parazitov.

Okrem zbavovania parazitov pomáha celkovo prečistiť organizmus.

Ak vás trápia problémy s vysokým tlakom , tak chutný chlebík s maslom a poriadnou dávkou nasekaných pažitkových lístkov je pre vás skvelým štartom do dňa.

Podľa niektorých štúdií pažítka pomáha chrániť pred rakovinou žalúdka, hrubého čreva či pľúc.

