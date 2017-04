Veronika lekárska: Bylinka na pamäť i na kašeľ

Máte vysoký cholesterol, ste nervózni, prepracovaní, zabúdate, máte problémy s trávením? Na všetky tieto i mnohé iné neduhy je táto rastlina účinná. Môžete si ju dopestovať v záhrade alebo nazberať v prírode. U nás je pomerne hojná. Veroniku lekársku (Veronica officinalis) nájdete na suchších stanovištiach chudobných na živiny, najčastejšie na lúkach, pri cestách, na vresoviskách, na okrajoch lesov od nížin až po horské oblasti.

Vysaďte si veroniku do skaliek

Opis rastliny

Je to trváca rastlina s poliehavou až plazivou byľou dorastajúcou do dĺžky asi 60 cm. Striebristozelené listy sú protistojné, vajcovité až kopijovité a majú zúbkatý okraj. Svetlomodré až modrofialové kvety tanierovitého tvaru majú v priemere 5 až 8 mm. Sú usporiadané do hustých súkvetí – vzpriamených strapcov, vyrastajúcich z pazúch listov. Kvitnú v júni až auguste. Plodom je tobolka, v ktorej sú žlté ploské semienka, dlhé do 1 mm.

Vyberte si veroniky do záhonov

Použitie

Zberá sa vňať v čase kvitnutia. Odtrhávajte ju opatrne, aby ste nepoškodili podzemky. Sušte v tieni alebo na slnku. Keďže kvety ľahko opadávajú, vňať obracajte až po zvädnutí.

K hlavným liečivým schopnostiam tejto bylinky patrí silná močopudnosť, preto sa používa pri zápaloch močového mechúra, močových ciest, chronických chorobách a bolestiach obličiek. Účinná je aj pri ochoreniach dýchacích ciest, uľahčuje vykašliavanie, používa sa pri zvýšenej hladine cholesterolu v krvi, reumatizme, arterioskleróze a zhoršenom metabolizme. Zvonka sa používa pri rôznych kožných ochoreniach (ekzémy, vyrážky).

Zápar si pripravíte z 2 polievkových lyžíc nadrobno posekanej drogy, ktoré zalejte pol litrom vriacej vody. Po chvíli sceďte.

Zaujímavosti

Čaj sa dá pripraviť aj z čerstvých kvetov - zabraňuje kôrnateniu tepien. Mladé, čerstvé listy byliny môžete použiť na prípravu jarných polievok alebo pridať do šalátov. Ak zalejete asi dve hrste posekanej čerstvej kvitnúcej vňate litrom žitnej pálenky a necháte stáť 14 dní na teplom mieste, získate tinktúru. Môžete si ňou natierať boľavé kĺby alebo užívať vnútorne 15 kvapiek trikrát denne.

Odvar z fialky vylieči kašeľ aj ekzém