Vieme, ako na to! Naplánujte perfektný bylinkový záhon pre vašu záhradu

Klasické či vyvýšené záhony

Možností ako pestovať bylinky je viacero. Môžete ich pestovať v záhonoch tak, ako bežne pestujete trvalky. Tento spôsob je vhodný najmä vtedy, ak spotrebujete väčšie množstvo rastliniek. Taktiež to môže byť vyvýšený záhon, vďaka ktorému docielite lepšie hospodárenie s vodou aj využitie slnečných lúčov.

Bylinková lúka

Ak máte dostatok miesta krásnym a veľmi prirodzeným spôsobom je aj založenie bylinkovej lúky. Nad týmto spôsobom je vhodné popremýšľať aj v prípade ovocného sadu, kde by ste mohli bylinky povysádzať v okolí stromov.

Bylinková špirála

Asi najobľúbenejším spôsobom je však bylinková špirála. Je to veľmi efektívny spôsob pestovania rastliniek a navyše vynikne aj po estetickej stránke a vy tak získate do záhrady pútavý, praktický a pekný prvok. Taktiež sa často využíva aj bylinkový vrch.

​

​Ak chýba priestor

Ak sa vám už do záhrady samostatný bylinkový záhon, špirála ši lúka nezmestí, tak nevadí. Nič nie je stratené. Niektoré druhy byliniek môžete pridať aj do skalky. Taktiež ich môžete vysadiť ako obrubu záhonov či dokonca záhradných chodníčkov.

Výber a pestovanie rastliniek

Môžete sa rozhodnúť, či sa vyberiete ťažšou cestou a nakúpite semienka, z ktorých si vypestujete vlastné rastlinky alebo siahnete už po hotových priesadách.

Pri výbere byliniek do vašej záhrady by ste mali brať v úvahu viacero faktorov. Určite sa zamyslite nad tým, ktoré bylinky využívate alebo by ste ich chceli využívať. Sortiment je naozaj pestrý a bola by veľká škoda, ak by ste sa dali pri kúpe nalákať na rôzne druhy a odrody, ktoré by v konečnom dôsledku u vás nenašli využitie.

Ďalšou asi najdôležitejšou záležitosťou sú podmienky, ktoré vaša záhrada ponúka. Je veľmi dôležité tieto podmienky poznať a taktiež je potrebné naštudovať si podmienky, ktoré vyžadujú jednotlivé bylinky. Výber je potrebné upraviť podľa týchto faktorov.