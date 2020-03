Vylieči dýchacie cesty! Sezóna podbeľu je tu a jeho zber sa určite oplatí

Podbeľ liečivý (Tussilago farfara) bol už v minulosti silným pomocníkom najmä pri kašli, preto ho aj označovali ako kašľovú bylinku. Využívali ho pri liečení už v starovekom Grécku a Ríme Dokonca ho v minulosti liečitelia odporúčali fajčiť ako prevenciu kašľa.

Bylinka je trvalkou, ktorá má plazivý a šupinatý podzemok. Tvorí krásne žlté kvety a má kožovité listy. Rastlinka je rozšírená takmer v celej Európe, Ázii aj v Severnej, Južnej Amerike či Kanade. Nájdete ho rásť od nížin až po pohoria S obľubou rastie na rumoviskách, pasienkoch či okrajoch ciest. Vyhovujú mu vlhšie ílovité pôdy.

Zber a sušenie

Ako prvé sa z neho zberajú kvety v období už koncom zimy a začiatkom jari. Najlepšie je na zber zvoliť jasný deň bez zrážok. Kvety je vhodné sušiť pri teplote do 40 °C.

Zvyčajne počas mája až júna sa zberajú listy, ktoré sú bohaté na vitamín C. Tie treba sušiť na suchom, dobre vetranom mieste a v tenkej vrstve. Môžete ich navliecť aj na nitku. Teplota by mala byť do 35 °C. Nasušenú bylinku skladujte v uzavretej nádobe alebo v papierovom vrecúšku na suchom a tmavom mieste. Podbeľ môžete kúpiť bežne aj v lekárňach.

Vylieči dýchacie cesty

Bylinka je výborná na prechladnutie, choré priedušky, zahlienené dýchacie cesty aj kašeľ.

Kvety obsahujú sliz, ktorý uľaví pri zapálenej sliznici. Sliz obsahujú aj listy, ale v menšom množstve. V rastline sú obsiahnuté triesloviny, organické kyseliny, draslík, zinok, vitamín C v listoch a ďalšie látky.

Podbeľ je najúčinnejší v zmesiach. Môžete ho skombinovať napríklad s listami skorocelu a vznikne vám účinná čajová zmes proti kašľu. Rovnako pozitívne vplývajú látky obsiahnuté v byline aj na tráviaci systém. Podbeľ podporuje trávenie, pôsobí proti kŕčom a pozitívne vplýva na hrubé črevo.

Účinné je aj jeho použitie zvonku, Zaujímavou schopnosťou je pôsobenie na boľavé kĺby, ktorým môže pomôcť práve obklad z čerstvých listov. Takisto pomáha pri zle hojacich sa ranách či popáleninách. Na to je vhodné využiť vodou sparené listy.

Treba si však pamätať, že rastlina nie je vhodná na dlhodobé užívanie. Mali by sa jej vyhnúť tehotné a dojčiace ženy, pretože v bylinke je obsiahnuté malé množstvo nebezpečných látok, takzvaných pyrolizidínových alkaloidov.

