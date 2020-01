Vynikajúca chuť mäska! TOP Bylinky na ochutenie mäsa

Rasca lúčna (Carum carvi)

U nás rastie divo na lúkach a medziach, ale pestuje sa aj komerčne a v záhradách. Je to dvojročná rastlina dorastajúca do výšky 30 cm až 1 m. Má ryhovanú holú, rozkonárenú stonku. Listy sú perovito delené, drobné biele kvety sú usporiadané do okolíka. Kvitne v máji a júni. Plody sú dvojnažky, pre ktoré sa pestuje.

Majú veľmi korenistú až štipľavú vôňu a chuť. Bývajú súčasťou koreninových zmesí. Používajú sa celé alebo drvené a využívajú sa na dochutenie mäsa, polievok i rýb a v pekárstve. Pridávajú sa tiež do varených zemiakov, do kapusty, kelu či k strukovinám. V tradičnej medicíne sa využívajú ako prostriedok proti plynatosti. Rasca podporuje vylučovanie tráviacich štiav a podporuje chuť do jedla.

Pestovanie

Vyberte pre ňu slnečné miesto, len tak bude obsah aromatických látok vysoký. Semená vysievajte od apríla do mája do hĺbky 1 až 2 cm do riadkov vzdialených 20 cm. Pamätajte na to, že kvitne a rodí až v druhom roku pestovania. So zberom začnite v čase, keď semená zhnednú. Pri neskorom zbere samovoľne vypadávajú.