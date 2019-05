Výnimočná sila sedmokrások! Presvedčíme vás, že ich zber sa oplatí+ Recept na sirup

Sedmokráska obyčajná (Bellis perennis)

Nežné kvietky nás sprevádzajú počas celej bylinkovej sezóny. Tešia kvetmi od konca zimy až do neskorej jesene. Ak je zima mierna, tak môžu kvitnúť celoročne.

Rastú úplne bežne a vôbec ich nie je ťažké nájsť. Nájdeme ich na lúkach, v záhradách, parkoch či v okolí ciest. Rastlinky bývajú vysoké maximálne okolo 15 centimetrov. Stopky bývajú zelené, ale tiež zvyknú byť aj trošku sfarbené do červena. Zelené listy má usporiadané v prízemnej ružici. Kvety majú vo veľkosti od 1 do 4 centimetrov. Majú žltý stred a biele lupienky, ktoré sú na koncoch sfarbené do ružova až do červena.

Vedeli ste, že...

...sedmokrásky sa rovnako ako kvety slnečnice otáčajú za slnkom.