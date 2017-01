Zdravé klíčky v zime vám dodajú potrebnú energiu aj vitamíny

Nakličujte len semena na to určené, nie osivo určené na vysievanie.Autor: Profimedia

Nakličovanie je ideálny doplnok stravy. Klíčky obsahujú niekoľkonásobne viac enzýmov ako získate pri konzumácii zeleniny. Majú viac bielkovín, vlákniny, vitamínov a minerálov ako dospelá plodina.

K zdroju vitamínov sa dostanete rýchlo

Klíčenie je dostupné pre každého. Klíčky vyrastú rýchlo pri izbovej teplote, bez pôdy aj na kuchynskej linke. Postačia vám iba semienka určené na nakličovanie a priamu konzumáciu, miska či pohárik, čistá voda a čas, ktorý klíčkom venujete.

Nakličovanie je veľký hit. Vy ešte neviete prečo?

Semená na nakličovanie

Vhodné sú semienka takmer všetkých zeleninových druhov. Musia byť však určené na priamy konzum, nie na vysievanie, inak by mohli byť chemicky ošetrené.

V ponuke je dnes už napríklad reďkovka, brokolica, eruka (rukola), ďatelinka, fazuľa mungo, žeruchu, horčičné semienka, pšenica, pohánka, fazuľky adzuki, šošovica, cícer, červená repa, fenikel, čakanka, bazalka, ľan, chia a slnečnicové semienka. Možností je naozaj veľa. Najlepšie je, že klíčky majú výrazne odlišnú chuť, takže si v nich každý nájde svojho favorita.

Zdravý tip: Pochutnajte si na klíčkoch z parapetu aj v zime

Ako na klíčky

Semená namočte na osem hodín do vody, následne ju opatrne vylejte a semienka uložte do skleneného pohára alebo do nádoby určenej na nakličovanie. Ráno a večer ich musíte prepláchnuť vodou, aby nesplesneli alebo nevyschli. Pri správnej starostlivosti sa o pár dní dočkáte chutnej úrody.

Vedeli ste, že tie najzdravšie klíčky si pripravíte sami doma? Pretože tie z obchodu nemusia spĺňať zdravotné požiadavky.