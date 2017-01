Žerucha je zázračná: Čo všetko dokáže najrýchlejšia zelenina?

Žeruchu (Lepidium sativum) si vypestujete na okennom parapete už za 3 až 6 dní. Čím svetlejšie stanovište pre ňu nájdete, tým rýchlejšie vám vyrastie.

Žerucha vo vate

Pestovanie žeruchy je nenáročné a rýchle. Postačí, keď do plytkej misky usteliete vatu, ktorú navlhčíte a posypete drobnými semienkami. Nezabudnite vatu pravidelne vlhčiť, aby určite nevyschla, pretože inak by bola vaša žerucha žltá, cintľavá, ba dokonca by úplne vyhynula. Úrodu stačí zostrihať a posypať bylinkou chlebík, alebo ju pridať do šalátov. Žerucha má mierne horkú, korenistú príchuť, arómou niekedy pripomína hlúbik kapusty.

Čo obsahuje žerucha

Drobná nenáročná bylinka v sebe dokáže vytvoriť vitamíny A, B 1 , B 3 , B 6 , C, E aj K a minerály draslík, sodík, vápnik, fosfor, železo a jód.

Žerucha pomáha tráviť a zlepší náladu

Žerucha pôsobí prospešne na metabolizmus, vďaka čomu býva súčasťou detoxikačných kúr. Jej schopnosť prečisťovať krv a zbavovať telo toxínov bola významná už v antike. Podporuje činnosť podžalúdkovej žľazy, pečene aj žlčníka, vďaka čomu pomáha stráviť aj mastné jedlá. Ak si chcete dopriať niečo ťažké, dokážete to zjemniť aspoň šalátom, v ktorom bude prítomná aj žerucha. Žuvaním drobnej rastlinky si zlepšíte náladu, pretože váš mozog začne vylučovať hormón šťastia serotonín. Zároveň si spevníte ďasná.

Žerucha pre zdravie pokožky

Žerucha má protizápalové účinky, preto pomáha pri liečbe akné a drobných rán. Takisto má priaznivé účinky proti vriedkom.