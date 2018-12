Aby mráz neškodil: Nezabúdajte na vodu v záhrade

Na jeseň je v záhrade najviac práce. Záhradkári musia stihnúť upraviť dreviny, postarať sa o trávnik, ochrániť chúlostivé rastliny pred zimou, uskladniť úrodu či vysadiť cibuľoviny. V neposlednom rade teba ošetriť a odložiť všetku techniku. Najmä tú, ktorú by mohol poškodiť mráz.

Automatická závlaha

Keďže je pod zemou, vydrží trochu viac, ako povrchové vedenia. Napriek tomu však s odstavením závlahy neotáľajte. Na odstavenie automatickej závlahy treba výkonný kompresor, ktorý všetku vodu spoľahlivo vytlačí zo systému. Pripomeňte sa závlahárom, aby na vás nezabudli.

Máte automatickú závlahu? Je čas, správne ju zazimovať

Kohútiky, pumpy a hadice

Odstavte všetky záhradné kohútiky a nezabudnite odložiť všetky záhradné hadice a koncovky. Vylejte z nich pre istotu vodu. Ak bude hadica uložená v mraze, voda by ju mohla roztrhnúť. Snažte sa hadice uložiť do bezmrazej miestnosti, v mraze totiž strácajú pružnosť. Zabezpečte tiež, aby voda nezostala v záhradnej pumpe. Nielen tá spod zeme, ale i tá, ktorá do telesa pumpy naprší. Otvorte ventil a nechajte ju spadnúť. Pumpu tiež môžete na zimu prikryť igelitom.

Nádoby na dažďovú vodu

Nádrže odstavte spod odkvapov a prevráťte hore dnom, aby sa v nich nehromadila voda a sneh. Pamätajte, že aj pri pevných nádobách hrozí ich roztrhnutie. Najviac sú ohrozené tie so zužujúcim sa hrdlom, prípadne nádoby nepravidelného tvaru.

Čerpadlá

Asi najväčšie škody dokáže mráz napáchať v čerpadle. Nezabudnite preto všetky záhradné čerpadlá vrátane fontánových a bazénových preniesť do bezmrazej miestnosti. Pred odložením zapchajte otvory, aby sa do čerpadla nedostali myši a hmyz alebo nečistoty, ktoré by ho mohli na jar po spustení poškodiť. Rovnako vypustite všetky filtre a vytlačte vodu z vedení.

Jazierko pred zimou: Odborník vám poradí, ako zazimovať techniku