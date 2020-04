Pravda a mýty O DOMÁCEJ DEZINFEKCII: Májový časopis Záhradkár vám okrem iného poradí, ako zostať zdraví

Ako to dosiahnuť, keď je prípravkov na to určených nedostatok? Treba si pomôcť tým, čím disponuje domácnosť – špiritus, francovka, (70-percentná), lieh – lekárenský alebo konzumný, ktorý je stále dostupný (okolo 80 percent), nie technický alebo poriadne silná pálenka. Myslite však na to, že podiel čistého alkoholu vo výslednom prípravku musí byť minimálne 60 percent (ideálne 70-80 percent), aby účinne porazil nielen baktérie, ale aj vírusy. Toto je dôležité v prípade, že sa do alkoholu chystáte pridať dužinu aloy pravej či rôzne prírodné esenciálne oleje.

Niektoré návody na výrobu domácej dezinfekcie uvádzajú napríklad pridanie destilovanej či prevarenej vody, no tento krok je potrebný len vtedy, ak disponujete veľmi silným alkoholom. Ak si však neviete správne prepočítať podiel čistého alkoholu vo vyrobenom prípravku, radšej do alkoholu žiadne iné komponenty nepridávajte a na dezinfekciu ho používajte v neriedenom stave.

Na dezinfekciu povrchov (kľučky, tlačidlá vo výťahu, držadlá nákupných košíkov, vypínače atď.) môžete použiť benzínalkohol alebo iný, aspoň 60-percentný čistý alkohol.

V májovom vydaní časopisu Záhradkár sme pre vás pripravili presný návod na výrobu domácej dezinfekcie s prepočítanými množstvami potrebných surovín tak, aby ste vo výslednom produkte zachovali potrebný podiel alkoholu. Účinnú dezinfekciu si tak vyrobíte bez toho, aby ste museli ovládať zložité výpočty.

Alkohol dezinfikuje, ale aj vysušuje

Na toto pamätajte pri používaní dezinfekcie a viac než inokedy dbajte na hydratáciu pokožky rúk. Je totiž veľmi dôležité, aby nepopraskala, lebo rankami sa infekcia môže dostať priamo do krvného obehu.

Mnohí z vás určite pestujú alou pravú (Aloe vera), ktorú treba v týchto časoch skutočne opatrovať. Dužina z listov má totiž mnohé pozitívne účinky: lieči kožné problémy, napríklad akné či ekzémy, pomáha pri veľmi vysušenej pokožke, spálení slnkom, hojí drobné ranky, ale aj rezné či tržné rany, účinne vysušuje herpes, upokojuje po uštipnutí hmyzom, napravuje tráviace ťažkosti, výrazne pomáha imunitnému systému... Ak alou nepestujete, nič sa nestalo, prírodné gély sú na trhu stále dostupné, dokonca nájdete aj slovenských výrobcov.

