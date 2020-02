Predĺži životnosť potravín! DIYvideo ako vyrobiť ekologický včeloobal

Včelí vosk spĺňa v úli rolu stavebného materiálu, ktorý si včely produkujú vlastným telom. Pre ľudí má ďaleko viac možností praktického využitia. My čo si podomácky vyrábame mydlo vieme, že má blahodarné účinky na našu pokožku. Priaznivci domácej kozmetiky ako takej, ho neváhajú pridať aj do krému. Vhodný je na ošetrenie dreveného nábytku. Z plátov sa dajú rýchlo a ľahko vyrobiť sviečky, z ktorých nestúpa páchnuci dym. Má však aj ďalšiu prednosť...Dokonale priľne na povrch 100 % bavlnenej látky a vytvorí tak nezávadný opakovane použiteľný obal na potraviny.

Hotový za 5 minút

Ak vás uchváti nápad vyrobiť si vlastný ekologický obrúsok, neváhajte a urobte tak. Veľa času ani financií vás to stáť nebude. Určite doma nájdete starú žehličku a papier na pečenie. Ďalej potrebujete bavlnenú látku, najlepšia je 100 %-ná bez prímesí. Ideálna je s certifikátom OEKO-TEX, ktorý zaručuje pôvod farieb bez prímesy ťažkých kovov. Následný postup je veľmi jednoduchý. Na žehliacu dosku prestrite kuchynskú utierku, na ktorú položte papier na pečenie. Naň položte bavlnený obrúsok a posypte ho nastrúhaným či nalámaným včelím voskom. Opäť prikryte papierom na pečenie. Po celej ploche papiera prejdite rozohriatou žehličkou, až kým sa vosk nevpije do látky. Pokiaľ ostane miesto kam sa vosk nedostal, dosypte ho a prežehlite. Dávajte si pozor na prsty. Vosk preberá teplo zo žehličky a jeho teplota je pre našu pokožku privysoká, môže vám spôsobiť popáleniny. Táto aktivita určite nie je vhodná pre deti. Hotový včeloobal zaveste na šnúru aby vosk stuhol. Po stuhnutí môžete používať.

TIP: Do vosku môžete pridať jojobový olej, ktorý má antibakteriálne účinky. Primiešať sa môže aj čerstvý včelí propolis. Jeho úlohou je v úli chrániť včely pred chorobami, parazitmi a hnilobou. A rovnaké účinky má aj v obrúsku, ktorý ním ošetríte.

Na čo všetko ho použiť

Beeswax food wrap, v preklade obal na potraviny z včelieho vosku, oceníte najmä v kuchyni. Poskytne ochrannú atmosféru tvrdým a suchým potravinám. Predĺži trvanlivosť jablkám, najmä z domácej produkcie, ktoré nie sú ošetrené ochrannou vrstvou vosku a počas skladovania sa zošúveria. Podľa veľkosti môžete do takéhoto obalu zabaliť deťom desiatu. Rohlík im v ňom len tak nevyschne. V domácnosti ho zužitkujete na zabalenie chleba, ktorý po odkrojení prirodzene usychá. Preto nakrojenú časť zabaľte do včeloobalu a upevnite ho gumičkou, až tak dajte do chlebníka. Vyrábate doma mydlo? Zabaľte si ho do ekologického obalu. Okrem účelu je to veľmi estetické. Miniatúrny včeloobal poslúži ako zátka na otvorenú fľašu vína.

Jediné čo sa neodporúča baliť do včeloobalu je už nakrojené ovocie a zeleniny, a samozrejme mäso. Vlhké časti by sa na obal prilepili a mohli by aj napáchnuť.

Ako ho udržiavať?

Obrúsky majú nekonečnú trvanlivosť, no môže sa stať, že sa ušpinia a treba ich očistiť. Pokiaľ nie je obal mastný, stačí ho opláchnuť vlažnou vodou. V prípade väčšieho znečistenia použite ekologický prípravok na umývanie riadu, alebo trošku bežného prostriedku na riad.

