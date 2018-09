VIDEO: Renovácia záhradnej lavičky

Staré záhradné lavičky často končia v zbere iba preto, že ich majitelia jednoducho vymenia za nové, pretože sú v akcii a vyzerajú dobre. Málokto sa však zamyslí nad trvácnosťou výrobkov, ktoré dnes za lacno kúpite v hobbymarkete. To, že lavička po dedovi vydržala dodnes svedčí o tom, že sa jedná o naozaj kvalitný výrobok. Venujte jej trochu času a nové nátery. Bude vám opäť roky slúžiť.

My sme repasovali doma vyrobenú lavičku so železným rámom a drevenými latkami. Nákup materiálu sa vmestil do sumy 35 €.

VIDEO: Spracujte úrodu čili. Vyrobte pálivú pastu!

Nákupný zoznam:

Farba na kov

Farba na drevo

Brúsny papier

Pracovné rukavice

Náhradné skrutky s matkami

FOTONÁVOD: Vyrobte si košík na cibuľoviny

Lavičku sme rozobrali na jednotlivé diely. Zahrdzavené matice sme uvoľnili špeciálnym prípravkom. V krajnom prípade ich môžete odrezať pílou na železo. Z kovového rámu sme odstránili hrdzu, rám sme prebrúsili a odmastili. Drevené latky sme rovnako prebrúsili a odstránili sme trčiace triesky. Všetky diely sme postupne natreli vhodným náterom. Náter je dobré zopakovať ešte raz, pričom drevené časti treba predtým prebrúsiť jemným brúsnym papierom.

Pozrite si náš VIDEONÁVOD: