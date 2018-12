Eko tip: Brečtanové listy ako čistiaci prostriedok na riad

Prací prostriedok z listov brečtanu je veľmi účinný a prirodzene čistí. Brečtan (Hedera helix) je nielen dekoratívna popínavá rastlina, ale má aj užitočné látky na čistenie riadu a pranie bielizne. Brečtan obsahuje látku saponín, ktorý v kombinácií s vodou a vzduchom vytvára penivý roztok. Podobné zloženie sa nachádza aj v gaštanoch.

Recept: Čistiaci prostriedok na riad z brečtanových listov

Čo budete potrebovať:

10 až 20 stredne veľkých listov brečtanu

Hrniec na varenie

Veľká nádoba s uzáverom

Prázdna fľaša

500 až 600 ml vody

1 čajová lyžička jedlej sódy

Návod na prípravu:

Listy brečtanu dajte do hrnca, zalejte ich vriacou vodou a miešajte pri teplote varu asi 5 až 10 minút. Potom zmes odstavte z plynu a nechajte vychladnúť. Po vychladnutí roztok nalejte do veľkej nádoby s uzáverom a pretrepávajte ho v nej dovtedy, kým sa nevytvorí pomerne veľké množstvo peny. Následne roztok preceďte cez sitko, v ktorom sa zachytia zvyšky listov brečtanu, a výsledný čistiaci prostriedok naplňte do nádoby, ktorá vám ostala po čistiacom prostriedku.

Skvelý tip: Ak chcete zvýšiť účinok prostriedku

Čistiaci účinok a aj dĺžku používania prípravku zvýšite pridaním jednej čajovej lyžičky jedlej sódy. Prostriedok však treba uchovávať v chlade. Aj napriek tomu odporúčame roztok spotrebovať do dvoch až troch dní, pretože inak sa v ňom veľmi ľahko vytvoria zárodky, čím sa zníži aj jeho čistiaca účinnosť. Keďže tento prostriedok obsahuje saponiny, ktoré sú vo veľkom množstve toxické, je dôležité uchovávať prípravok mimo dosahu detí.

