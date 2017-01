Nevyhadzujte šupky z pomarančov! 6 tipov na ich praktické využitie

Namiesto triesok

Sušené šupky z pomaranča alebo citróna sú na podpaľovanie dreva oveľa vhodnejšie ako triesky alebo staré noviny. Nielenže lepšie voňajú a zostáva po nich menej kreozotu, ale vďaka éterickým olejom, ktoré obsahujú, horia omnoho dlhšie než papier.

Voňavý šatník

Už celé stáročia si ženy vešajú do šatníkov aromatické vankúšiky, aby bielizeň získala jemnú voňu a zároveň odohnali mole. Vyrobte si vlastnú voňačku. Ako na to? Vezmite hrsť klinčekov a napichnite ich nahusto do neolúpaného pomaranča. A je to! Hotovú voňačku upevnite na niť, povrázok, stužku alebo na rybársky vlasec a zaveste do skrine. A máte po starostiach s výberom vhodnej vône do šatníka.

Mravce sa presťahujú

Zbavte sa mravcov, ktoré pochodujú po záhrade, po verande a okolo základov domu. Rozmixujte pár šupiek z pomaranča v 1 šálke teplej vody a roztok pomaly rozlejte vôkol mraveniska i doň. Mravce sa poberú inam.

Mačky prestanú ničiť trávnik

Pletú si susedové mačky váš trávnik s mačacou podstielkou? Zmiešajte trochu kávovej usadeniny so šupkami z pomaranča a zmes nasypte na ,,najvyhľadávanejšie“ miesta. Ak sa ani po tom mačky neodnaučia liezť na váš trávnik, pridajte ešte jednu várku a pokropte ju menším množstvom vody.

Repelent proti komárom

Ak ste obľúbeným terčom komárov a nechce sa vám každý deň natierať repelentom alebo cibuľou, zrejme vás poteší informácia, že rovnaký účinok dosiahnete aj pomocou čerstvých šupiek z pomaranča či citróna. Stačí, ak si nimi jemne natriete pokožku. Komáre a ďalší bodavý hmyz sú vraj na citrusový pach alergické.

Vôňa domova

Vezmite hliníkový kastrólik, nalejte doň trochu vody, pridajte doň pomarančové alebo citrónové šupky a nechajte niekoľko hodín pozvoľna dusiť na sporáku. Citrusy vám krásne navoňajú celý byt. Nezabudnite občas priliať trochu vody. Tento postup dodá vášmu domovu príjemnú arómu a zároveň krásne vyleští použitý riad.