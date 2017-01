Záhradkárske recyklovanie novín: Prinášame 5 tipov

Nástelka zo starých novín

Novinový papier je vynikajúcou nástielkou pre zeleninu i kvetiny. Veľmi dobre vstrebáva vlhkosť a zároveň ničí buriny tým, že neumožní semenám vyklíčiť. Na pôdu rozložte niekoľko vrstiev novinového papiera. Potom na papier nasypte asi 5 – 7 cm hrubú vrstvu drevitej nástielky, aby noviny neodleteli.

Upozornenie

Na nástielku (alebo do kompostu) nepoužívajte lesklý ani farebne potlačený papier. Niektoré tlačiarenské farby môžu obsahovať olovo alebo škodlivé rozpúšťadlá, ktoré sa môžu uvoľniť do pôdy.

Prídavok do kompostu

Ak pridáte do kompostu primerané množstvo mokrých, na kúsky natrhaných (iba čierno- bielych) novín, znížite zápach rozkladajúcich sa organických látok a zároveň ponúknete dážďovkám chutné menu.

Zbohom ucholakom

Ak sa vaša záhrada stala miestom nájazdu ucholakov, plaziacich sa tvorov s ostrými kliešťami na zadočku, zbavte sa ich pomocou pasce, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. Zrolujte namočené noviny do tesnej rúrky a navlečte na ne gumičku, aby sa nerozišli. Potom ich položte na miesta, kde ste videli ucholaky, a nechajte ich tam cez noc. Ráno budú pasce plné malých ohyzdných tvorov. Zrolované noviny vložte do igelitového vreca, pevne zaviažte a hoďte do kontajnera s odpadkami. Postup opakujte dovtedy, kým pasce nebudú prázdne.

Natieranie skleníka

Keď sa chystáte natierať okenné rámy skleníka, nekupujte pevné krycie pásky. Stačí navlhčiť zopár strán zo starých novín a potom ich pritlačiť na sklo pozdĺž rámov. Noviny ľahko priľnú na sklené tabule a po dokončení práce ich ľahko odstránite. Zároveň ostane pár eur aj vo vašej peňaženke.

Zrelé paradajky uprostred jesene

Meteorológovia predpovedajú ranné mrazíky, a vy máte kríky ešte plné nezrelých paradajok? Neznepokojujte sa. Paradajky oberte a každú zabaľte do niekoľkých vrstiev novinového papiera. Potom ich dajte do vzduchotesnej nádoby a uložte do skrine, kam nepreniká svetlo. Paradajky skontrolujte raz za tri až štyri dni. Nakoniec všetky krásne dozrejú.