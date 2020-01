Pre záhradu zmena a pre vás viac času! 5 dôvodov, prečo sa oplatí ekozáhrada

Ekozáhrada

Ide o záhradu spätú s prírodou, v ktorej sa akceptujú prírodné podmienky danej lokality. Udržiava sa iba do takej miery, ktorá vyhovuje nielen človeku, ale i iným živým tvorom. Pod týmto pojmom sa skrýva obhospodarovanie pôdy, ktoré výrazným spôsobom nezasahuje do kolobehu prírody. Dbá sa na to, aby v pôde prebiehala intenzívna biologická činnosť, tvorba humusu. V súvislosti s tým pôda dokáže dobre hospodáriť s vodou aj so živinami, potláčať choroby a škodce.

Samozrejme tým, že sa nepoužívajú chemické látky, čiastočne klesá aj výška úrody, nie však extrémne. Cieľom je predsa dopestovať chutnú a zdravotne neškodnú zeleninu a ovocie. Podľa toho, akú záhradu chcete, môžete si založiť čisto ovocný sad, zeleninovú záhradu, rýdzo okrasnú alebo zmiešanú. Využívajú sa v nej vzájomné vzťahy medzi rastlinami na podporu rastu a ochrany.

Chce to trocha času

Ekologická záhrada vyžaduje iba minimum údržby a prináša vhodnejšie životné podmienky i pre užitočný hmyz. Môžete ju založiť na prázdnom pozemku alebo prebudovať starú. Skôr ako sa však pustíte do realizácie, mali by ste vedieť, že takáto záhrada nebude biologicky rovnovážnym prostredím hneď prvý rok, ale až v priebehu niekoľkých vegetačných sezón.

Záhradu blízku k prírode nevytvoríte tak, že ju prenecháte čisto prírode. Pokojne však môžete zabudnúť na časté rezanie a kosenie, alebo hnojenie a zavlažovanie.