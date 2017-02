Tipy na využitie plastových fľaš v záhrade: Vyrobte si sami

Kŕmidlo pre vtáky

Prečo v obchode utrácať za plastové kŕmidlo, keď práve také hádžete do kontajnera? Do boku 2-litrovej fľaše od džúsu vyrežte otvor. (Pod otvorom môžete vyvŕtať aj menšiu dierku a vsunúť do nej kolík, na ktorom si vtáky budú môcť posedieť.) potom prevŕtajte uzáver a fľašu zaveste na vetvičku pomocou povrázka alebo rybárskeho vlasca. Do fľaše nasypte až po otvor krmivo pre vtáky, posaďte sa do kresla a vychutnávajte si vtáčí koncert.

Vlaha pre rastliny

Počas suchého obdobia sa dostane vlaha ku korienkom rastlín, ak po záhrade rozmiestnite niekoľko odkvapkávačov. Dajú sa urobiť napríklad zo 4-litrových džúsových fliaš. Na dne vyrežte väčší otvor a potom do uzáveru vyvŕtajte 2-5 dierok (1,5 mm).

V blízkosti rastlín, ktoré potrebujú vlahu, zakopte zavreté fľaše (uzáverom dolu) do pôdy tak, aby nad zemou zostala jedna štvrtina. Otvorom nalejte do fliaš vodu (podľa potreby ju dopĺňajte).

Krhlička na zalievanie

Nemáte krhličku na zalievanie kvetín? Vyrobte si ju zo 4-litrovej plastovej fľaše s uškom. Tesne pod hrdlom-na opačnej strane, ako sa nachádza uško-prevŕtajte desať dierok (asi 1,5 mm). Dierky sa dajú opatrne preraziť i rozžeraveným sekáčom na ľad. Nalejte do fľaše vodu, zavrite ju, a môžete zalievať.

Označkujte rastliny

Chcete poznať jednoduchý spôsob, ako označiť zeleninu, bylinky a kvety v záhrade? Z niekoľkých 4-litrových plastových fliaš narežte zvislé pruhy s rovnakou dĺžkou, ako majú vrecúška so semenami. Každý pruh prehnite cez vrecúško (bude ho chrániť pred poveternostnými vplyvmi) a pripevnite na hrubší kolík alebo tyčku.

Zaťažte sieťku nad záhonom

Sieťky a fólie sa na záhonoch stále posúvajú? Zaťažte ich v rohoch kanistrami s vodou.

