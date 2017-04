Vyčistite svoje jazierko

Prečo jazierka zelenajú?

Všetky jazierka sa na jar zvyčajne začnú zelenať. Spôsobujú to riasy živiace sa živinami, ktorých je v tomto ročnom období vo vode dostatok. Voda sa zvyčajne vyčistí, hneď ako rastliny v jazierku začnú intenzívne rásť a tým odoberať živiny, takže riasy stratia svoju výživu.

Ako často čistiť?

Pri malom jazierku treba robiť úplne čistenie každých 5 rokov a pri veľkých asi raz za 10 rokov. Výnimkou je, ak je voda čierna, zapácha je značne znečistená. Stáva sa to vtedy, keď necháte listy a zvyšky rastlín v jazierku hniť.

Využite príležitosť

Túto príležitosť využite aj na to, aby ste skontrolovali izolačnú fóliu, opravili poškodené miesta a rozdelili a presadili všetky rastliny, ktoré sú väčšie, než potrebujete. Skontrolujte vodné mäkkýše a zbavte sa zavlečených vodniakov, pretože sa živia rastlinami.

Ako postupovať?

Postarajte sa o rastliny

Ak budú bez vody len niekoľko hodín, umiestnite ich na plastovú fóliu. Ak to bude dlhší čas, postavte ich do vedra s vodou. Pripravte si tri veľké nádoby s čistou vodou. Vylovte všetky ryby a iné živočíchy. Ryby, vajíčka a mäkkýše nechajte v oddelených nádobách. Ryby potrebujú širokú nádobu pre potrebu kyslíka. Do nádoby s rybami pridajte niekoľko rastlín, aby sa ryby mohli ukryť a nakŕmiť.

Vyberajte správne rastliny pre jazierka

Vyčerpajte vodu

Potrebujete 1,5m dlhú hadicu, ktorú ponoríte do jazierka, aby sa naplnila vodou. Jeden koniec vo vode upchajte palcom. Druhý koniec vytiahnite z jazierka tak, aby bol nižšie než koniec v jazierku a uvoľnite palec. Zemská príťažlivosť spôsobí, že voda začne z jazierka vytekať a môžete ju zachytávať do vedra. Ak je v jazierku veľké množstvo organického materiálu, dajte na koniec hadice v jazierku staré sitko, aby sa neupchala. Ak však vaše jazierko nie je zvýšené, budete musieť vodu vybrať nejakou nádobou alebo ju odčerpať.

Odstráňte bahno zo dna

Posledných pár centimetrov vody vyberte pomocou nádoby. Potom sieťkou alebo sitom odstráňte všetko bahno zo dna, ale nemusíte byť priveľmi úzkostliví. Bahno nechajte na fólii položenej pri jazierku niekoľko dní, aby všetky živočíchy mohli prejsť naspäť do vody.

Vyčistite všetky bočné steny

Vnútornú stenu jazierka očistite hrubou kefou a opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte nijaké čistiace prostriedky. Vyberte posledné zvyšky špinavej vody a potom jazierko znova naplňte. Najskôr použite dažďovú vodu, ktorú podľa potreby doplňte vodou z vodovodu. Jazierko znova vysaďte rastlinami. Skôr ako do neho vrátite ryby, vajíčka a mäkkýše, nechajte vodu niekoľko dní odstáť.