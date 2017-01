Využívajte med: Je rýchly zdroj energie

Základ na získavanie medu sú medonosné rastliny. Od nich závisí jeho charakter a kvalita. Patria k nim mnohé druhy zeleniny, ovocia, rastliny liečivé i okrasné, poľné úžitkové, lúčne, lesné a ďalšie.

Medzi najbežnejšie druhy medu patria kvetové – nektárové medy, ktoré sú zväčša svetlejšie. Môžu byť jednodruhové alebo viacdruhové. Z jednodruhových je bežný med agátový, u ktorého máte záruku, že vám neskryštalizuje. Ďalej je to med lipový a slnečnicový. Rozpoznáte ho podľa žltej farby a hrubých kryštálikovi. Repkový med je špecifický zasa bledožltou farbou, ktorý kryštalizuje na bielu farbu.

Medovicové medy sú zasa o niečo tmavšie. Z jednodruhových sa vyskytuje napríklad med smrekový tmavočervenej farby alebo jedľový tmavozelenej farby. Viacdruhový sa označuje ako med horský alebo lesný.

Ako ľahko rozpoznať druhy medu

Podľa období:

jarný med – pochádza spravidla z ovocných stromov,

letný med – pochádzajúci predovšetkým z lipy,

jesenný med – získava sa z vresu.

Podľa druhu rastlín:

Kvetový med – patrí k najrozšírenejším. Pochádza z horských a nížinných lúk a v jeho zložení je nektár rôznych kvetov. Vyznačuje sa lahodnou chuťou, príjemnou arómou, farba môže kolísať od bledej až po bledohnedú.

Medovicový med – pochádza z medovice, ktorá sa tvorí predovšetkým na jedliach, smrekoch a boroviciach, preto sa nazýva aj med horský. Vyznačuje sa vysokým obsahom minerálnych látok. Má tmavú farbu a špecifickú chuť.

Lipový med – obsahuje nektár z kvetov lipy. Vyznačuje sa svetlou farbou, lahodnou chuťou a arómou lipového kvetu.

Agátový med – obsahuje nektár agátových kvetov. Má osobitnú chuť a vôňu, zlatožltú farbu a je ľahko stráviteľný.

Lesný med – obsahuje predovšetkým nektár z malín, černíc, lúčnych kvetov a medovicu stromov. Má výraznú chuť, silnejšiu, ale príjemnú arómu a tmavohnedú farbu. Je to veľmi kvalitný a vyhľadávaný med.

Podľa zafarbenia:

Svetlý med – po skryštalizovaní je sfarbený dobiela, krémova alebo žltkasta, napríklad agátový, repkový.

Tmavý med – po stuhnutí je svetlo- alebo tmavohnedý s rôznym odtieňom červenej, zelenkastej, napríklad pohánkový, gaštanový, medovicový zo smreka či z jedle.

Čo obsahuje med

– Vyše 80 % tvoria cukry, hlavne ovocný a hroznový, ktoré sú pre ľudí ľahko a rýchlo stráviteľné a sú výdatný zdroj energie.

– Za kvalitný sa považuje med s nižším obsahom vody ako 20 %. Množstvo vody závisí od toho, z ktorých druhov rastlín pochádza, od sezóny, ako aj od včelstva.

– Organické kyseliny, ktoré spôsobujú osobitnú chuť a vôňu a pozitívne vplývajú na trávenie človeka.

– Je bohatý na vitamíny, minerálne látky, vonné a chuťové látky.

Med – rýchly zdroj energie

– Ak sa med podáva ako súčasť stravy, organizmus lepšie odoláva ochoreniam,

– pomáha pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest – uvoľňuje hlieny, využíva sa pri ošetrovaní popálenín a vredových chorôb kože, na čo je najlepší med z ihličnatých stromov,

– zlepšuje chuť do jedla,

– podporuje tvorbu červených krviniek a tak pomáha pri liečbe málokrvnosti,

– znižuje cholesterol a podporuje tvorbu žlče, čím je nápomocný pri odbúravaní škodlivín z ľudského tela,

– pomáha pri nespavosti a únave,

– pozitívne pôsobí na činnosť srdca a srdcovo-cievneho systému tým, že znižuje krvný tlak a chráni srdcový sval,

– urýchľuje spaľovanie alkoholu, spomaľuje starnutie, podporuje regeneračné procesy a obnovu buniek slizníc,

– posilňuje telo po srdcovom infarkte či mozgovej mrtvici,

– odporúča sa pacientom trpiacim akútnymi a chronickými ochoreniami pečene,

– je vynikajúci zdroj okamžitej energie pri fyzickom a psychickom vyčerpaní,

– podporuje rast bifidobaktérií, priaznivo sa prejavujú jeho probiotické vlastnosti.

Falšovanie medu

Najčastejšie spôsoby falšovania sú prídavky fruktózy, sacharózy, glukózy, pridávanie trstinového cukru a kukuričného sirupu, prikrmovanie včiel v priebehu sezóny tuhým cukrom alebo sirupmi.

Pravý včelí med

Za pravý včelí med sa považuje zrelý, kvalitný prírodný produkt s minimálnym obsahom mikroorganizmov. Čerstvý je tekutý, starší postupne tuhne, čo je celkom prirodzený jav, bez vplyvu na kvalitu. Tuhý med môžeme teplom znovu priviesť do tekutého stavu. Nesmieme ho však veľmi zohrievať. Najlepšie je postaviť nádobu s medom do väčšej nádoby s vodou a zohrievať asi na 60 oC. Vyššími teplotami by sme zničili najcennejšie látky.

Viete, že...

... kvetové medy sú ľahko stráviteľné? Obyčajne sú svetlejšie.

... včely musia navštíviť asi sedem a pol milióna kvetov, aby priniesli do úľa jeden kilogram nektáru? Jeho zahustením vytvoria zrelý hustý med.

... keď je med dostatočne hustý, hovoríme mu, že je zrelý? Taký prikryjú včely v bunke voskovými viečkami, aby sa nekazil.

... keď kvitne niekoľko druhov rastlín súčasne, vyhľadávajú včely kvety tých, čo majú najsladší nektár?

