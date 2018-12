Hnojíte popolom? Toto je 10 zásad, ako to (ne) robiť

Vzhľadom na pomerne významný obsah živín, by sa drevný popol nemal aplikovať „len tak“, ale na základe pôdneho rozboru (najmä na obsah draslíka, vápnika a fosforu a pH).

Najvhodnejším spôsobom použitia popola je jeho aplikácia do kompostu, kde nahradí vápenaté hmoty a zároveň obohatí kompost o dôležité živiny.

Dbajte na to, aby bol dobre zapracovaný do pôdy a aby korene rastlín neprišli do priameho kontaktu s čiastočkami popola, ktoré by ich popálili.

Pri častej aplikácii je nutný rozbor popola na obsah ťažkých kovov. Často sa totiž stáva, že obsahuje zvýšené množstvo nežiaduceho kadmia.

Neaplikujte ho spolu s maštaľným hnojom alebo s vtáčím trusom, pretože by dochádzalo k stratám dusíka.

Neaplikujte ho s minerálnymi hnojivami s obsahom amónnych iónov (dusičnan amónny, síran amónny), pretože by dochádzalo k stratám amoniaku únikom do ovzdušia.

Neaplikujte ho pri predpestovaní priesad, pretože klíčiace rastliny sú citlivé na zvýšený obsah solí, ktoré sú v popole.

Neaplikujte ho k rastlinám, ktoré preferujú kyslú pôdu (paprade, magnólie, kamélie, azalky, hortenzie, čučoriedky, kvaka), prípadne neznášajú priame vápnenie (rajčiny, uhorky, zemiaky, jahody a ďalšie).

Neaplikujte ho na trávnik pre riziko popálenia porastu.

Neaplikujte ho len preto, lebo sa ho nejako potrebujeme zbaviť. To by bola veľmi zlá filozofia vedúca až k degradácii pôdy.

