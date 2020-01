Mráz môže byť pre pôdu prospešný i škodlivý! Tu sú dôvody

Suchá zima bez zrážok nie je pre prírodu to pravé orechové, ale neostáva nič iné ako sa prispôsobiť. A mali by sme tak urobiť i my, záhradkári. Napriek nedostatku zrážok sa teda radšej vyvarujme doplnkovej závlahy ovocných druhov. Ľad, ktorý by v pôde vznikol, dotrhá jemné korienky. Naopak vodu doprajme okrasným drevinám a krom, aby neprišli o ich pýchu - listy a ihličie. Zároveň nám ostáva dúfať, že teploty sa udržia v takých hodnotách, aké sú pre škodlivé organizmy likvidačné.

Mráz pôde škodí pretože...

V pôde sa nachádza voda, ktorá sa v dôsledku mrazu mení na ľadové kryštáliky, ktoré poškodzujú jej štruktúru. Ešte nepríjemnejšie je, že striedaním teplých a studených dní počas tejto zimy spôsobuje opätovnú tvorbu ľadových krýštálov a pôda trpí.

Odborníci radia záhradkárom vynechať odporúčané zalievanie ovocných drevín počas zimy i v prípade nedostatku zrážok. Odôvodňujú to tým, že voda v prítomnosti koreňov v prípade holomrazov roztrhá korene umiestnené v povrchovej vrstve pôdy. Okrem toho opäť dôjde k vzniku kryštálikov....Toto však neplatí pre okrasné listnaté a ihličnaté dreviny, ktorým z nedostatku vlahy zhadzujú lístie či ihličie. Preto využite aj krátke teplé obdobie a suchú pôdu pod tisom, tujou, mahóniou, borievkou a smrekom občas výdatne zalejte.

Ale pozor vyhnite sa zavlaženiu trávnika a okrasných záhonov! Mráz by totiž vytiahol korene blízko k povrchu pôdy a na jar by ostali obnažené.

Mráz dokáže aj pomáhať

Teploty pod bodom mrazu redukujú aj populáciu pôdnych organizmov, a to nie len tých užitočných, ale aj škodlivých.V súvislosti so zmenou klímy k nám prúdia choroby a škodcovia, ktoré sa tu donedávna nevyskytovali. Prípadne sa premnožujú tie domáce, pretože nemajú dostatočný počet prirodzených nepriateľov. Účinná ochrana by teda mohli byť nízke teploty, ktoré ani po zalezení do pôdy neprežijú.

Mráz pomáha majiteľom ílovitej pôdy, ktorá je ťažká a hutná. Pri jesennom rýľovaní držia hrudy tohto typu pôdu pevne pohromade. Ak chce záhradkár pôdu kyprú, musí hrudy zeme prácne rozbíjať. Ušetrite si námahu a nechajte to na mráz, ktorý tvorbou spomínaných kryštálikov hrudy rozdrví a pripraví pôdu na jarnú výsadbu. Okrem toho pomôže aj zvetraniu hornín a tak k uvoľneniu živín pre rastliny.

A hoci nemáme sneh na celom území, i mráz nám pomáha v pôde udržať nejakú tú vlhkosť. Voda obsiahnutá v póroch sa tu mrazom akoby zakonzervuje a čaká na uvoľnenie jarným teplom.

