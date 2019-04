Mykorhízne huby: Čo dokážu v pôde?

Na naše otázky odpovedala Alena Klíčová (symbiom.sk)

Čo to vlastne je?

Mykorhíza je priateľský a obojstranne prospešný vzťah medzi pôdnymi hubami a rastlinou. Vo voľnej prírode, ktorá nebola ovplyvnená zásahom človeka sa nachádza bežne, no v záhradách alebo kvetináčoch iba vzácne. Nájsť sa dá v lese pri zberaní húb. Každá totiž vyrastá z podhubia a to je práve tá časť, ktorá tvorí obsah mykorhíznych produktov. Podhubie vytvára sieť nepatrných hubových vlákien. Z týchto vlákien sú vyrobené práve mykorhízne prípravky. Majú schopnosť napojiť sa na korene rastlín a neustále rásť. Vďaka tomu dochádza akoby k mnohonásobnému zväčšeniu koreňového systému a rastlina dokáže prijať živiny a vodu aj zo vzdialenejších miest, ako by dočiahol pôvodný koreň rastliny a tým je rastlina až 700 násobne lepšie vyživovaná. Mykorhízne huby sú živý organizmus, teda pokiaľ žije ošetrená rastlina žijú aj mykorhízne huby, čo znamená že rastlina je ošetrená na celý jej život.

Ako sa získava?

Získava sa z podhubia. Nie je však pravda, že rastlinám postačí, ak pôdu obohatíte samotným podhubím. Samo podhubie síce obsahuje rôzne pôdne huby, ale iba v malom množstve, takže by jeho použitie nemalo žiadny viditeľný efekt. Práve preto dodávané mykorhízne prípravky predstavujú namnožené a spracované huby vo vysokej hustote, aby bol efekt viditeľný a merateľný.

Sú všetky vhodné pre všetky rastliny?

Existuje viacero druhov a preto sa pri výrobe mykorhíznych prípravkov postupne z podhubia oddelia, rozmnožia a spracujú jednotlivé huby tak, aby vyhovovali požiadavkám a potrebám zákazníkov a pestovateľov. Väčšina rastlín potrebuje arbuskulárny druh mykorhízy, to je cca 90 percent rastlín, iný druh mykorhízy potrebujú ihličnaté rastliny a iný druh kyslomilné rastliny. Jednotlivé mykorhízne prípravky sú už takto označené, takže pestovateľ sa nemusí obávať zlého výberu. Pri mykorhíze neexistuje riziko predávkovania - čím viac mykorhízy aplikujete, tým sa rýchlejšie v záhrade na koreňoch namnoží. Ak by ste aj použili nesprávny prípravok, huby sa jednoducho nenapoja na rastlinu, teda rozvoj mykorhízy na koreňoch nenastane.

Je mykorhíza hnojivo?

Nie. Mykorhízne huby sú živé organizmy. Dokážu rastlinu podporovať počas jej celého života. To sa nedá docieliť žiadnym hnojivom. Hnojivo je však dôležité, pretože aj huby z neho môžu čerpať živiny pre svoj rast. Najlepšie je však použiť hnojivo kompatibilné spolu s mykorhíznymi hubami.

Je možné aplikovať mykorhízu zálievkou alebo postrekom?

Nie. Mykorhízne huby sa napájajú priamo na korene rastlín a preto je nutné ich aplikovať priamo ku koreňom.

Je možné ošetriť mykorhízou už vysadené rastliny?

Áno. Mykorhíza sa však musí dostať priamo ku koreňom. Preto odporúčame vyhĺbenie dier do hĺbky koreňov v okolí rastliny v rozostupoch a do pripravených dier aplikovať mykorhízny prípravok. Huby sa napoja na korene a začnú rastlinu vyživovať.

Čo môžeme očakávať po aplikácií mykorhíznych prípravkov?

Bohatší a zdravší koreňový systém, ktorý bude schopný vo väčšej miere čerpať vodu a živiny z pôdy a dodávať ich rastline

Viac kvetov a plodov

Prirodzená chuť ovocia a zeleniny

Nižšia potreba zálievky a hnojenia

Lepšie prekonávanie obdobia sucha

Rastlina bude úspešnejšia pri presádzaní a odolnejšia voči chorobám a škodcom

Prevencia proti niektorým hubovým ochoreniam

Spevnenie okolitej pôdy a ochrana pred eróziou – hlavne vo svahovitých terénoch

Praktické použitie a aplikácia

Ovocie , zelenina, bylinky

Skorší nástup kvitnutia, viac plodov s prirodzenou chuťou je samozrejmosťou. Ovocie a zelenina vykazujú vyšší podiel antioxidantov, vitamínov a cukru. Bylinky sú viac aromatické a mykorhízne huby zvyšujú ich účinné látky.

Ideálne je použiť mykorhízny prípravok už pri vysádzaní a množení rastlín, kedy ho potrebujete minimálne množstvo. Pri vysádzaní na stanovisko mykorhízu nemusíte opakovane aplikovať.

Okrasné kvety

Pri kvetoch pozorujeme skorší a rozšiahlejší nástup kvitnutia, rastliny sú odolnejšie voči presádzaniu a suchu. Pri trvalkách ako aj pri iných trvalých rastlinách platí výhoda jedného ošetrenia – teda dáte mykorhízu pri výsadbe a rastlina je ošetrená na celý život.

Stromy a kríky



S rozrastajúcimi rastlinami sa šíria aj mykorhízne huby. Zveľaďujú pôdu v záhrade, nakoľko sa napájajú aj na rastliny vo svojom okolí. Ovocie má prirodzenú chuť, je zdravšie, zvyšuje sa úrodnosť a rastlina lepšie odoláva škodcom a chorobám.

Trávnik

Dokonalý trávnik je okrasou každej záhrady. Na trhu sú v ponuke aj mykorhízne prípravky určené priamo na trávnik. Tento trávny kondicionér obsahuje mykorhízne huby, prírodné pomaly rozpustné hnojivo a zadržiavač vlahy.

Samozrejme ho treba aplikovať ku koreňom. Ideálne pri výseve, kedy prípravok zmiešate s trávnym semenom. Mykorhízne huby sa počas klíčenia trávneho semena napoja a spolupracujú s trávnikom počas celého života. Platí to aj pri pokládke trávneho koberca, kedy je nutné prípravok nasypať do najvrchnejšej pripravenej vrstvy tak, aby sa dostal do priameho kontaktu s koreňmi. Pri ošetrení existujúceho trávnika aplikujte prípravok pri prevdzušňovaní – teda ho zmiešame s trávnym semenom určeným na dosievanie. Môžete použiť aj na lokálne ošetrenie konkrétnych problémových častí porastu. Narežte nožom miesto, nadvihnite trávny koberec a nasypte prípravok. Opakujte v pravidelných rozostupoch. Mykorhízne huby sa napoja na korene a postupne sa budú rozširovať.

Vinič

Vinohrad je celoživotný projekt. Preto má mykorhíza v tomto príprade úžasný efekt. Hrozno vykazuje vyššiu cukornatosť a vyšší podiel antioxidantov. To je ideálne najmä pre pestovateľov BIO vína. Vinič je odolnejší, mykorhízne huby dokážu pritiahnuť vodu a živiny aj zo vzdialenejších miest, preto aj v obdobiach sucha je úroda menej ohrozená. Navyše mykorhíza je prevenciou proti niektorým hubových ochoreniam.