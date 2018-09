Objavte silu zeleného hnojenia: Ktoré rastliny ešte môžete vysiať?

Rovnako ako dobre vyzretý maštaľný hnoj alebo kompost aj správne zvolené rastliny dokážu pôdu vyčerpanú po sezóne opäť dostať do formy. Obohatia ju o humus, živiny, zlepšia jej štruktúru, prevzdušnia ju, znížia zaburinenie a ochránia pred nadmerným vysychaním i vyplavovaním živín. Zároveň aktivizujú pôdne mikroorganizmy a drobné živočíchy, ktoré tiež priaznivo vplývajú na pôdnu úrodnosť.

Podľa čoho vybrať?

Na zelené hnojenie sú z pohľadu obohacovania pôdy o živiny najvhodnejšie druhy z čeľade bôbovitých (hrach, vika, bôb, lupína...), lebo vďaka hrčkotvorným baktériám dokážu hromadiť veľké množstvo dusíka, ktorý sa po ich zapracovaní do pôdy sprístupní ďalším plodinám. Rovnako spolu s horčicou bielou, pohánkou obyčajnou, komonicou bielou či facéliou vratičolistou prijímajú fosfor, draslík a vápnik z takých foriem, ktoré sú pre iné druhy ťažko dostupné, a tak pôdu obohacujú aj o tieto živiny.

Myslite však na to, že bôbovité druhy by ste nemali pestovať pred strukovinami a plodinami, ktoré ľahko hromadia dusík (listová zelenina) alebo po nich, po repke alebo horčici, teda po druhoch z čeľade kapustovitých, sa zase nesadia hlúboviny. Pred kúpou osiva zeleného hnojenia je preto vždy dôležité vedieť, čo po ňom budete na hriadke pestovať.

Rovnako ak zelené hnojenie používate opakovane, je vhodné vždy zvoliť iný druh alebo inú zmes.

Výber rastlín treba, samozrejme, prispôsobiť aj typu pôdy. Na ľahkú piesočnatú je ideálny napríklad hrach, vika, lupína, komonica alebo ďatelina purpurová. Stredne ťažkú vylepší pohánka, repka, horčica, ďatelina, vika, sója, bôb. Do ťažkej sa hodí horčica, vika, hrach.

Pre záhradkárov, ktorí využívajú zelené hnojenie na menších plochách, sú ideálnou voľbou takzvané miešanky, teda zmesi osiva viacerých druhov. Ich súčasťou sú takmer vždy dva základné, rýchlorastúce rastliny – facélia a pohánka –, ktoré dokážu vytvoriť mohutnú nadzemnú časť a koreňový systém už za 40-50 dní.

Ako pripraviť pôdu?

Pred siatím odstráňte pozberové zvyšky, buriny a pôdu prekyprite. Osivo vysejte nahusto rozhodením po ploche s plytkým zapracovaním hrabľami a v prípade dlhšie trvajúceho sucha výsev a neskôr aj vzchádzajúce rastliny zavlažujte.

Spôsob zapracovania

Na to, aby zelené hnojenie splnilo účel, je veľmi dôležité biomasu do pôdy správne zapracovať. Rastliny treba najneskôr pred vytvorením semien pokosiť, posekať na menšie časti a nechať 1-2 dni zavädnúť, nie uschnúť. Následne ich v závislosti od typu pôdy zapracujte do hĺbky 10 až 25 cm (do ťažších pôd plytšie). Príliš hlboko zapracované zvyšky by mohli začať kvasiť a tak podporiť vznik nežiaducich plesní a húb.

Rastliny zeleného hnojenia môžete spracovať aj tak, že ich skosíte, nadzemnú časť skompostujete a zarýľujete len zvyšky koreňov.

Najpoužívanejšie druhy vhodné na jesenné vysievanie