Poznáme 6 dôvodov prečo by ste mali v záhrade použiť škrupiny z vajíčok

Škrupiny zo slepačích vajíčok sú zložené až 96 % uhličitanu vápenatého, ktorý je spojený s proteínmi. Napriek ich výbornému zloženiu, ktoré sa dá zužitkovať v záhrade, vo väčšine prípadov skončia v odpadkovom koši ako prebytočný odpad. A pritom je to škoda, pozrite koľko pozitívnych vlastností majú. Ukrývajú doslova poklad.

1. Hnojivo

Zdroj vápnika, ktorý sa v škrupinách nachádza využijete napríklad v komposte. Škrupiny podrvte a nasypte ich do kompostu, ľahšie sa v tomto stave rozložia. S dezinfekciou škrupín si starosti nerobte, nie je prečo. Jednoducho ich tam vhoďte a kompost prekopte.

Ďalšia alternatíva je podrvené škrupiny pridať priamo do výsadbovej jamy pri vysádzaní priesad. Toto sa odporúča a niektorí to aj praktizujú pri výsadbe papriky a rajčiakov do skleníka (no nielen tam), kde pôda býva často vyčerpaná.

Iná možnosť je zapraviť škrupiny do záhrady na jeseň, kde sa počas zimy rozložia a dodajú do pôdy potrebný vápnik.

2. Odradia slimáky

Škrupiny zastavia slimáky a slizniaky pred vstupom na hriadky. Ich slizovitá svalnatá noha už do šalátu nevkročí, pretože sa na ňu škrupiny nalepia.

3. Eko-bio zakoreňovače

Pri príprave praženice alebo koláča sa snažte rozbiť vajce tak, aby z neho ostali čo možno najrovnocennejšie časti. Vzniknuté škrupinkové nádobky využijete na predpestovanie priesad. Ale pozor, dno škrupinky sa pokúste prederaviť, aby vznikol odtokový otvor na prebytočnú vodu. Vnútro škrupiny tentokrát treba vydezinfikovať vriacou vodou. Až potom ju môžete naplniť výsevným substrátom. Na udržanie stability použite kartónovú krabicu na vajíčka. Neskôr, keď budú semenáčiky potrebovať viac miesta a pôdy, preneste ich s celou škrupinkou do väčšieho črepníka a spolu s ňou ich aj vysaďte.

4. Krmivo pre vtáky

V tomto prípade vám len prezentujeme, ako to niektorí chovatelia robia. Určite sa však treba radšej poradiť s odborníkmi, ak si nie ste istí. V každom prípade je známe, že vtáky potrebujú dostatok vápnika pred aj po kladení vajíčok. A škrupiny takýmto zdrojom sú. Pokiaľ by ste ich chceli použiť ako prídavok do krmiva, vydezinfikujte ich pečením v rúre na teplote 120°C počas desiatich minút. Po vybratí škrupiny podrvte na čo najjemnejšie časti a prisypávajte ich do kŕmidiel počas jari a leta. Môžete ich aj primiešať do klasického krmiva.

5. Repelent na vysokú zver

Nejedného vinohradníka potrápi maškrtnosť sŕn a jeleňov. Pokiaľ si aj z vašeho vinohradu robia súkromný bufet, rozhoďte do okolia viničových krov čerstvé škrupiny. Táto zver nemá rad pach vajec a radšej sa ho stráni. Treba byť však pri tejto metóde opatrný, pretože škrupiny sú lákadlom pre hlodavce.

6. Estetická hodnota

Vytvorte si zásobu škrupín, ktoré priebežne sterilizujte a odkladajte si ich do veľkej dózy alebo skleneného pohára. Keď ich nazbierate dostatočné množstvo, rozsypte ich pomedzi rastliny. Okrem spomínaných benefitov uvedených vyššie, vytvoria vzhľadnú bledú vrstvu, ktorá nechá vyniknúť žiarivé farby rastlín.

