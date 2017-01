Správny substrát na predpestovanie: Čo by mal obsahovať?

Čím by mal substrát disponovať?

Každý substrát by mal mať dobré fyzikálne aj chemické vlastnosti, ako napríklad dostatočnú priepustnosť pre vodu a zároveň schopnosť zadržať jej určité množstvo. Dôležitá je aj prezdušnenosť substrátu, ovplyvňujúca najmä rast koreňov, ako aj hodnota pH. Pre väčšinu rastlín je vyhovujúca v rozpätí 5,5 až 7.

Kvalitné substráty by mali obsahovať aj organické materiály, ako je rašelina, kompost, či maštaľný hnoj. Všetky tieto komponenty však nemusí obsahovať každý substrát. Namiešavajú sa totiž podľa toho, pre akú skupinu rastlín sú určené. Na zľahčenie a prevzdušnenie sa do nich pridáva perlit. Výsledný produkt by mal byť homogénny, bez zárodkov chorôb a s vyrovnaným pomerom živín.

