Aby práca nebola drina

Po základnej obhliadke, hneď ako to počasie dovolí a pôda obschne, s chuťou začíname pracovať. Nabití energiou nazbieranou počas dlhých zimných mesiacov, keď sme povinne oddychovali, sa v prvom rade pustíme do upratovania.

Užívajte si krásu záhrady na terase

Často sme takí zabratí do hrabania, zametania a likvidácie vzniknutého odpadu či nepotrebných vecí, že si až po niekoľkých hodinách uvedomíme, že sme sa zabudli najesť a napiť, o oddychu ani nehovoriac.

Hlad a smäd síce rýchlo zaženieme, horšie je to už so svalovicou, s boľavými kĺbmi a chrbátom, ktoré sa ohlásia na druhý deň. Väčšinou si až vtedy uvedomíme, že sme to s tou prácou zasa prehnali. Ak od bolesti nevieme vydržať, dáme si jednu, dve tabletky alebo sa ponatierame gélom a za pár dní ideme do záhrady opäť. A znova to preženieme, veď práca ani počasie nepočkajú...

Na jarné práce sa pritom dá vopred pripraviť, aby sme predišli zdravotným problémom či dokonca zraneniam. Odborníci odporúčajú začať pred sezónou s krátkym cvičením doma a potom aj pred samotnou prácou sa rozcvičiť a zahriať si svalstvo. A hlavne zaťažovať telo postupne, nie zo dňa na deň.

Ďalšie odporúčania, ako si neublížiť v záhradke:

* Pri práci si robiť prestávky, aby si oddýchli zaťažené skupiny svalov.

* Jednotlivé úkony striedať; chvíľu rýľovať, potom siať, plieť či polievať.

* Niektoré práce vykonávať v kľaku, aby sa odľahčil chrbát. Pod kolená si podložiť mäkkú podložku.

* Výborným pomocníkom je aj stolček, vyskúšajte niečo robiť v sede.

* Z drepu alebo kľaku sa dvíhajte pomaly, aby sa vám nezatočila hlava.

* Správna dĺžka násady na náradí tiež odľahčí chrbát.

* Ak zacítite bolesť, prácu prerušte.

* Nezabúdajte na dostatočný prísun tekutín.

* Keď zdvíhate väčšie a ťažšie predmety, uchopte ich oboma rukami a chrbát držte vystretý.

* Používajte ochranné rukavice, aby ste predišli pľuzgierom a ochránili si pokožku aj kĺby na rukách.

* Nepracujte viac ako dve hodiny denne.

* Nepodceňujte slnko, ani to jarné. Hlavu si chráňte vhodnou prikrývkou a pokožku natierajte krémom s UV filtrom.

* Keď prácu ukončíte, náradie uložte na bezpečné miesto, aby ste sa pri jeho vyberaní neporezali či inak neporanili.