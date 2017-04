Ako pestovať hlivu a šii-take na klátiku?

Hliva ustricovitá

Na jej pestovanie sú vhodné len čerstvo zrezané zdravé pne a ich kmene, ktoré napílime na dĺžku 20 – 30 cm. Kratšie kúsky skôr prerastú podhubím. Používame ich aj s kôrou. Okrem dreva si pripravíme sadivo, polyetylénové vrece alebo fóliu a parafín alebo štepársky vosk, štepársku pásku a vriacu vodu. Neočkujeme do vyschnutého starého alebo chorého dreva, ako aj do čerstvo zrezaných stromov, z ktorých tečie miazga, lebo tá zabraňuje rastu plesní. Pred očkovaním rezné plochy polejeme horúcou vodou, čím ich dezinfikujeme.

Naočkované pne preložíme fóliou a zakryjeme vrstvou zeminy, prípadne iným materiálom, čím zabránime prístupu škodcom a priamemu slnečnému žiareniu. Ak pripravujeme pne na jar, necháme ich prerastať päť mesiacov, v zimnom období je to šesť až osem mesiacov. Z prerastených pňov odstránime fóliu. V suchom období pne zalievame a pôdu v ich okolí udržujeme stále vlhkú.

Huby sa objavujú na jar a na jeseň, niekedy aj po výraznejšom ochladení v lete a pri miernom priebehu zimy. Prvý rok býva úroda väčšinou slabšia, najsilnejší je druhý a tretí rok, potom úrodnosť opäť klesá. Mäkké drevo rodí tri roky, tvrdé päť až šesť rokov.

Tri spôsoby očkovania

1. Na reznú plochu pňa

Z pňa odrežeme asi 10 cm kotúč. Na zrezanú plochu pňa nanesieme tenkú vrstvu sadiva, prikryjeme odrezaným kotúčom a prichytíme klincami. Takýmto spôsobom môžeme naočkovať aj kmene, ktoré narežeme na dĺžku 20 až 30 cm.

2. Do zárezov

Očkujeme tak, že do nich natlačíme sadivo a potom zárezy prekryjeme štepárskou páskou, aby nevysychalo.

3. Do vyvŕtaných otvorov

Do otvorov vyvŕtaných po obvode kmeňa natlačíme sadivo a otvor zatrieme štepárskym voskom alebo zalejeme parafínom. Použiť môžeme aj gumovú zátku.

Liečivé účinky hlivy

Hliva má povesť zázračnej huby, jej denné používanie pomáha dosiahnuť rovnováhu v tele. Aj lekárske výskumy potvrdzujú, že je mimoriadne liečivá. Betaglukány, ktoré obsahuje, zvyšujú odolnosť proti bakteriálnym a vírusovým ochoreniam, zneškodňujú cudzorodé prvky v organizme, akými sú nádorové bunky, cytostatiká, rakovinotvorné látky, voľné radikály a iné škodliviny uvoľňujúce sa pri strese.

Čo obsahuje?

Ako drevokazná huba si hliva berie živiny zo stromov a človek prostredníctvom nej získava množstvo látok prospešných zdraviu. Nachádza sa v nej vitamín B12, D2, C a K, z minerálnych látok je to najmä fostor a draslík, v menšom množstve zinok, selén, meď, chróm, bór a jód, obsahuje aj vlákninu. Je to nízkoenergetická potravina, vhodná aj pri redukčných diétach. Považuje sa za vhodný doplnok stravy.

Pri čom pomáha?

* Zlepšuje metabolizmus,

* reguluje peristaltiku čriev,

* lieči kožné choroby a ochorenia kĺbov,

* regeneruje bunky, čím spomaľuje proces starnutia,

* ničí v organizme vírusy, baktérie, plesne, parazity a rakovinotvorné bunky,

* chráni bunky pred žiarením zo slnka, z mobilných telefónov a ďalších zariadení,

* pôsobí pri liečbe cukrovky,

* ovplyvňuje stav alergikov a astmatikov,

* upravuje krvný tlak a hladinu cholesterolu.

Húževnatec jedlý (šii-take)

Túto ázijskú hubu, známejšiu ako šii-take, môžeme pestovať na klátikoch alebo hrubších konároch brezy, buka, duba alebo jelše s priemerom desať až dvadsať centimetrov, dlhých štyridsať až sto centimetrov. Drevo by malo byť spílené asi štyri mesiace pred očkovaním, aby bolo čiastočne vyschnuté. Pred samotným očkovaním klátiky na dva až tri dni namočíme do vody. Vhodná je napríklad stará vanička alebo sud.

Očkovanie pomocou kolíčkov

Je to najčastejší spôsob očkovania. Používa sadivo na kolíčkoch, ktoré vsunieme do vyvŕtaných otvorov a opatrne zatlčieme kladivkom. Otvory s priemerom asi 8 mm robíme vŕtačkou na vzdialenosť 15 – 20 cm a do hĺbky 3 cm. Na klátik dlhý jeden meter budeme potrebovať pätnásť až dvadsať kolíčkov.

Očkovanie do zárezov

Dosahujú sa pri ňom najlepšie výsledky. Na vzdialenosť 15 – 20 cm po obvode klátikov vyrežeme klinovité zárezy široké 1,5 až 2 cm a hlboké 4 – 5 cm. Tie vyplníme sadivom, utesníme vyrezaným klinom a prelepíme plastovou lepiacou páskou, ktorá zabráni vypadnutiu a vyschnutiu sadiva.

Naočkované klátiky zakryjeme fóliou a umiestnime na tienisté a vlhké miesto v záhrade. Ak očkujeme koncom roka, klátiky radšej uložíme do pivnice, aby podhubie nezamrzlo. Keďže húževnatec nevyžaduje kontakt s pôdou, môžeme ho pestovať aj na balkóne. Asi po pol roku, pri tvrdom dreve aj neskôr, podhubie prerastie celým klátikom, čo poznáme podľa bieleho povlaku na jeho prednej strane. Vtedy klátiky odokryjeme a uložíme do vysokej trávy, na vlhkú pôdu alebo kôru, prípadne do nádoby na balkóne. Za suchého počasia sa odporúča rosenie klátikov.

Zberové obdobie trvá asi šesť týždňov. Potom musí kultúra húb zregenerovať a získať potrebné živiny na vytvorenie ďalšej zberovej vlny. Po šiestich týždňoch klátiky namočíme na jeden deň do vody a už po týždni sa začínajú tvoriť plodnice. Tento postup môžeme opakovať tri až šesť rokov, až kým podhubie úplne nevyčerpá všetky živiny z dreva, ktoré potom môžeme použiť do kompostu.

TIP ZÁHRADKÁRA

Na drevených klátikoch možno pestovať aj ďalšie huby, napríklad hlivu miskovitú a ružovú, peniazovku zamatovohlúbikovú, poľničku topoľovú, šupinačku nameko či uchovec bazový, známy aj ako Judášovo ucho či čínska čierna huba.

