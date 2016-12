Budúcu úrodu plánujte už teraz: Ako na to?

Skôr, ako sa do plánovania úžitkových záhonov pustíte, zvážte osobitý ráz vašej záhrady, vlastnosti pôdy, ako aj pôdorys pozemku. Prvoradé je premyslieť si, ako najlepšie tento priestor využiť tak, aby ste splnili požiadavky všetkým pestovaným druhom. Veď predsa nie každá rastlina má rada plný tieň alebo pálivé slnečné lúče. Týmto podmienkam treba vždy prispôsobiť výsadbu.

Aby tieň nebol prekážkou

Každá záhrada má svoje zákutia. Podľa rozmiestnenia stromov, krov a typu oplotenia či blízkosti budov sa v nej nachádzajú zatienené miesta. Už pri ich predstave máte pocit, že tam nič nedopestujete? Je pravda, že v plnom tieni je rast pomalší, rovnako ako aj dozrievanie plodov. Sledujte, kam sa slnko v záhrade dostane, pretože od toho sa odvíja aj teplota a vlhkosť stanovišťa. Rátajte s tým, že v tieni len ťažko narastú sladké rajčiaky či vyfarbené papriky. Sú však druhy s menšími nárokmi, ktorým sa tu bude dariť.

Plný tieň

- Priame slnečné lúče na rastliny nedopadajú.

- Vyskytuje sa pod ihličnanmi, na miestach obkolesených budovami.

- Stanovište je studené a tmavé.

Čo tu dopestujete:

V horúcich letných dňoch tu môžete pestovať listovú zeleninu. Napríklad šalát listový, rukolu, špenát, portulaku, aj orientálnu mizunu. Z byliniek sa tu bude dobre dariť mäte.

Rada Záhradkára: Tienisté miesta môžete využiť aj na pestovanie hlivy ustricovitej.

Takmer celodenný tieň

- Priame slnečné lúče sa dostanú do záhrady na 3 až 4 hodiny denne.

- Vyskytuje sa na severných stranách stien, budov, pod opadavými stromami a krami.

- Stanovište sa dá prirovnať k slnečnému, ale len na čas, kedy prepustí slnko k rastlinám.

Čo tu dopestujete:

Koreňovú zeleninu, opäť nevynechajte listovú zeleninu, maliny či černice, rebarboru. Dokonca sa urodia aj strukoviny.

Polotieň

- Priame slnečné lúče dopadajú do záhrady asi 4 až 5 hodín denne.

- Vyskytuje sa na západnej a východnej strane stien, budov, pod stromami a krami.

- Plodiny na takéto stanovište si zvoľte podľa toho, kedy naň dopadá slnko. Popoludňajšie slnečné lúče sú intenzívnejšie ako dopoludňajšie.

Čo tu dopestujete:

Na mieste s popoludňajším slnkom sa urodia egreše, ríbezle, maliny, bylinky, koreňová a listová zelenina. V opačnej situácii, keď na miesto slnko svieti dopoludnia sa darí kapuste, cibuli zelenačke, fazuli, skorým zemiakom, dokonca cvikle či póru.

Bylinky na slnko a do polotieňa

Rovnako ako zelenina, aj bylinky majú určité požiadavky. Druhom so striebristými listami, ako levanduľa a rozmarín, doprajte vždy teplo a svetlo. Slnko totiž podporuje tvorbu aromatických olejov. Aj jemná a krehká bazalka potrebuje teplo. S vysádzaním jej priesad začnite až po 15. máji. Za spomenutie stojí kôpor, stačí ho vysiať priamo na určené stanovište. S pravidelným odstraňovaním súkvetí si predĺžite aj zberové obdobie. Vhodný je i koriander, ktorý nevyžaduje extra starostlivosť.

Do polotieňa sa väčšinou hodia dvojročné druhy. Zvoliť si môžete napríklad petržlen, z ktorého budete mať úrodu až dvakrát do roka. Ak máte radi voňavú omeletu, pestujte bedrovník, ktorý v zmesi s inými bylinkami vykúzli karneval chutí. Rovnako si na slnko nenárokuje mäta. Obmedzte jej rast koreňov, pretože sa veľmi rýchlo a ľahko rozrastá do okolia.

Susedské vzťahy nadovšetko

Druhy podľa stanovišťa ste si už vybrali, teraz naplánujte ich usporiadanie na záhonoch. Zamerajte sa na individuálne požiadavky zvolených zelenín. Ako vodidlo vám pomôže ich zaradenie do tratí po hnojení maštaľným hnojom. Toto pravidlo by ste mali dodržať. Nie vždy je to však možné, obzvlášť ak sú vaše záhony na malom priestore. Vtedy je najlepšie vziať do rúk ceruzku a papier a záhony si nakresliť. Keď už budete mať približne rozpísané plodiny, vezmite si Záhradkára a podľa tabuľky k nim dopíšte vhodných ,,kamarátov’’. V tomto prípade nemusíte mať rastliny usporiadané v dokonalých zákrytoch, aksamietnica či nechtík budú rovnako užitočné, aj keď vyrastú v záhone úplne náhodne. Vďaka alelopatii sa zníži množstvo chorôb a škodcov, niektoré druhy si navzájom pomáhajú aj pri tvorbe úrody.

Prosperujúce kombinácie

fazuľa kríčková: jahoda, uhorka, zemiak, šalát, cvikla, rajčiak, kel, kapusta, rebarbora

hrach: uhorka, fenikel, hlúbová zelenina, mrkva, cvikla, zeler

mrkva: hrach, cesnak, šalát, listový mangold, čierny koreň, rajčiak, cibuľa

petržlen: jahoda, reďkev siata, rajčiak

zeler: kríčková fazuľa, uhorka, mrkva, paštrnák

hlúbová zelenina: valeriánka, jahoda, listový mangold, špenát, tyčová fazuľa

špenát: zemiak, uhorka, pór, mrkva, paštrnák, petržlen, rajčiak

cvikla: šalát, kaleráb, cesnak, paštrnák, reďkev siata, žerucha

uhorka: kôpor, hrach, cesnak, kríčková fazuľa, cesnak, kukurica, cibuľa

cuketa: hrach, hlávkový šalát, špenát, tyčová fazuľa, cesnak

zemiak: kôpor, cesnak, kukurica, chren, paštrnák, mäta, žerucha, brokolica

rajčiak: zeler, petržlen, mäta, čakanka obyčajná, cibuľa, paprika, cesnak, kríčková fazuľa

paprika: fenikel, kaleráb, rajčiak

cesnak: jahoda, mrkva, uhorka, ovocné stromy, cvikla, rajčiak

cibuľa: kôpor, paštrnák, zeler, cuketa, valeriánka, mrkva

Všemocné bylinky

Aromatické a liečivé rastliny pestované spolu so zeleninou pomáhajú udržať jej dobrý zdravotný stav. Tieto nadštandardné susedské vzťahy sa nazývajú alelopatia. Na spoločnom záhone sa odporúča pestovať napríklad aksamietnicu so zemiakmi. Látky, ktoré tieto kvety vylučujú, odpudzujú až likvidujú drôtovce. Najlepší efekt dosiahnete striedaním rastlín priamo v riadku. Smradľavky, ako sa ľudovo aksamietnicam hovorí, majú aj repelentný účinok na molice a v poraste kapusty zmätú mlynárika. Tu však postačí ich vysadenie pozdĺž záhona. Pôdu zas vyčistia od pupenca či pýru plazivého, ktorý je naozaj nepríjemnou burinou. Výhodou takejto ochrany sú najmä nízke náklady, ale aj biologický prístup k záhradníčeniu. Ďalším príkladom je bazalka vysadená v poraste rajčiakov, či bôb v spoločnosti kapusty.

Príklady zmiešaných výsadieb

Nechtík lekársky je hostiteľskou rastlinou pre drôtovce, takže ho vysádzajte nanajvýš opatrne, aby sa neusídlili v zemiakoch.

Aksamietnice a nechtík odradia háďatká usadiť sa v pôde vašej záhradky.

Žerucha vysadená v kapuste či karfiole odpudzuje vošky a molice.

Trebuľka odpudzuje slimáky z porastu šalátu.

Saturejka chráni fazuľu pred škodcami.

Yzop, šalvia a dúška materina vylučovaním aromatických silíc odpudzujú vošky a slimáky.

Borák lekársky priťahuje včely, ale nevýhodou je, že je silným konkurentom pre kultúrne plodiny.

Mäta v záhone nevonia mravcom, pestovaním so zemiakmi im dodá zaujímavú príchuť.

Pŕhľava vysadená v tesnej blízkosti rajčiakov podporuje ich rast.

Rastliny z čeľade astrovitých, z rodov kapusta a šalvia vylučujú látky potláčajúce rast burín.

Úroda z malej plochy

Samostatnou kapitolou sú zakryté priestory, teda skleníky a fóliovníky. V prvých mesiacoch nového roka je síce ešte krátky deň, ale už sa pomaly začína s pestovaním. Nezávisle na vykurovaní priestorov môžete vysiať žeruchu, špenát, rukolu, šalát i reďkovku. Veľkou výhodou týchto druhov zelenín je nízka náročnosť na dĺžku svetelného dňa a znášanie nižších teplôt. Šalátu oproti teplým a svetlým dňom však potrvá dlhšie, kým ho budete môcť zberať. Na druhej strane prečo nevyužiť voľnu pôdu? So striedaním plodín si hlavu nelámte, zakryté priestory podliehajú trochu iným pravidlám. Navyše spomenuté predplodiny nepotrebujú čerstvo vyhnojenú pôdu a ich koreňový systém je plytký, takže v pôde ponechajú dostatok živín aj nasledujúcim uhorkám, paprikám alebo rajčiakom. V neposlednom rade tieto priestory využijete na predpestovanie priesad.

