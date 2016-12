Ešte nemáte vtáčie kŕmidlo? Pozrite si naše praktické FOTOnávody

Kŕmidlá umiestňujte tak, aby okolo nich vždy bol dostatočne veľký voľný priestor. Vtáky priletia za potravou väčšinou len v prípade, že sa budú cítiť bezpečne a včas dokážu spozorovať blížiaceho sa predátora. Dobré je, ak bude nablízku hustejší strom alebo ker, do ktorého sa môžu ohrozené operence rýchlo schovať. Súčasťou každého kŕmidla by mala byť strieška, aby do krmiva nepršalo a nesnežilo. Ak umiestňujete kŕmidlá v blízkosti okien, zviditeľnite sklo. Použiť môžete samolepky, ktoré odrážajú ultrafialové svetlo a hoci pre nás sú takmer priehľadné, v očiach vtákov výrazne žiaria.

Potrava, ktorá chutí

nelúpaná slnečnica

mak

ľanové semienka

tekvicové semienka

nepražené, nesolené a mierne podrvené orechy

obilniny (ovos, jačmeň, pšenica, proso, pohánka)

podrvená kukurica

bobule jarabiny, bazy, hlohu, zobu vtáčieho, drienok, šípok

rozkrojené jablko

čistý tuk alebo loj

Takto nie!

Všetka vyššie spomínaná potrava padne vtákom pri správnom dávkovaní vhod. Žiaľ, mnohí im stále, napriek každoročným upozornenia sypú do kŕmidiel i to, čo škodí, najčastejšie napríklad zvyšky pečiva. Pre spevavce sú absolútne nevhodné, až smrteľne jedovaté. Existujú však aj iné ľudské pochutiny, ktoré majú vo vtáčích kŕmidlách veľké STOP

Originálne servírovanie

Dochádzajú vám nápady, no radi by ste mali skutočne originálne kŕmidlo? Máme pre vás zopár praktických inšpirácií a rovno aj s FOTOpostupmi, podľa ktorých to zvládne skutočne každý.

Semienkový pomaranč

Keď si pochutíte na dužine, šupku môžete využiť ako misku. Naplňte ju roztopeným lojom zmiešaným so semienkami a nechajte stuhnúť. Podľa FOTOpostupu zvládnu kŕmidlo z pomaranča aj deti

Z kokosového orecha

Trochu prácne, ale o to efektnejšie a trvácnejšie kŕmidlo vyrobíte z kokosového orecha. Naplniť ho môžete všetkým, čo vtákom chutí a neublíži.

Chutné ozdoby

Okrem tradičných kŕmidiel môžete s trochou šikovnosti pripraviť chutné zdravé ozdoby a rozvešať ich na stromy. Do čistého nesoleného rozpusteného loja alebo bravčovej masti pridajte semienka, zmes nalejte do formičiek alebo ňou potrite borovicové šišky, nechajte stuhnúť, priviažte na stužky a rozvešajte na stromy v záhrade.

Kŕmidlo z prútia

Skutočne štýlové, iné a neopozerané kŕmidlo z vŕbového prútia bude obľúbeným hodovacím miestom operencov z celého okolia.

Vtáčí venček

Na stromy, ktoré už nezdobí lístie, môžete zavesiť jedlé venčeky. Vyrobíte ich z rôznych konárikov s bobuľami, napríklad z hlohu alebo šípok, ako naša čitateľka Lesana.