Píly, pílky: Ako si správne vybrať?

Hneď ako poľavia zimné mrazy a záhrada sa začne prebúdzať do novej sezóny, mali by ste sa postarať o ovocné stromy i mnohé okrasné kry. Bez dobrej píly to však pôjde ťažko. Akú vybrať? Na pohľad jednoduchá voľba. Píla ako píla, najmä tá ručná. No aj tu platia isté zásady. Viete, ktorý typ je správny napríklad na jabloň a ktorý vám uľahčí prácu v prehustenom kre orgována?

Staráme sa o záhradu: Na zákazku či svojpomocne?

Náročnosť prístupu

Je jedno z dôležitých kritérií pri voľbe správnej píly. Ďalším je hrúbka rezaných konárov a, samozrejme, aj vek dreviny. Okrem toho, inak sa režú tenké konáre s hrúbkou do troch centimetrov a inak hrubšie, nad päť až šesť centimetrov, ktoré treba najskôr podrezávať zdola. Na prístupných miestach si vystačíte s klasickou oblúkovou pílou, kde si môžete čepeľ ľubovoľne natočiť, pri niektorých modeloch dokonca až o 360°. Na ťažko dostupné miesta si radšej vezmite na pomoc krátku ručnú pílku s úzkou pevnou čepeľou. Do extrémnych polôh v hustej korune stromu, kde máte čo robiť, aby ste sa orientovali v spleti konárov, vyberajte prerezávacie pílky s oblúkovitou čepeľou a s ťahovým ozubením. Takéto ozubenie sa zarezáva len pri ťahu, takže tlačením píly sa zbytočne nevysilujete. Kratšie typy majú zvyčajne zatváraciu čepeľ, pri dlhších môžete pri manévrovaní v korune čepeľ zasunúť do rukoväte, aby ste sa neporanili.

Nie je píla ako píla

Napríklad oblúkové záhradné sa od bežných líšia hrubšími zakalenými zubmi, medzi ktorými sú väčšie rozostupy. Vďaka tomu sa lepšie reže živé drevo. Ak teda máte doma pílu na drevo, nie je to isté. Môžete ňou, samozrejme, rezať aj v záhrade, no lepšie si ňou napílite dosky alebo iné preschnuté drevo. Na živé stromy sú určené záhradné píly. Okrem inej stavby zubov majú aj užšiu špičku, ktorá uľahčí prístup do spleti konárov. Navyše sú vybavené plastovými chráničmi na prsty a kĺby ruky a tvarovo prispôsobeným držadlom. Napínanie čepele je zabezpečené väčšinou pomocou matice.

Pohodlne aj zdola

Na rozdiel od bežnej píly na drevo, záhradné typy majú ešte mnohé iné vylepšenia a pomôcky. Niektoré sa dokonca dajú v rámci celého záhradného programu danej značky nasunúť na teleskopickú tyč a umožnia tak pracovať aj z pevnej zeme. Teleskopické tyče pritom bežne „predĺžia“ ruky o tri a pol metra, no v predaji sú dokonca systémy s tyčou dlhou päť až šesť metrov. Čo sa týka pohodlia, veľa pomôže aj ohnutá čepeľ a kalené zuby. Práca s takouto kvalitnou pílou vás až tak neunaví.

Hlavne ohľaduplne

Ide predsa o živé drevo. Aj to je dôvod, prečo by ste si mali zadovážiť záhradnú pílu a nespoliehať sa na bežnú pílu na drevo. Špeciálne, ktoré sú určené na živé dreviny, majú totiž zuby postavené tak, aby čepeľ zbytočne nekĺzala a netrhala pletivo dreva väčšmi, ako je nutné.

Oblúková píla

Prerežete ňou hrubé konáre, jej tvar však znemožňuje použiť ju v tesnom priestore.

Píla „zlodejka“

Vďaka hrubým zubom ľahko odrežete živé konáre.

Nezabudnite

Ak používate oblúkovú pílu, nepokúšajte sa odpíliť konáre, ktoré sú pre ňu príliš hrubé. Pílou dlhou 60 cm by ste nemali píliť konáre, ktoré majú v priemere vyše 10 cm.

Postarajte sa o ňu

Vždy po práci pílu vyčistite. Drahšie typy majú síce ochranný povlak proti korózii, no nespoliehajte sa naň. Hneď po pílení novinami alebo kefou očistite čepeľ od miazgy, zvyškov kôry, dreva či pôdy. Potom ju krátko opláchnite pod prudkým prúdom vody a dôkladne vysušte. Nakoniec na čepeľ a ostatné kovové časti handričkou naneste vrstvu oleja. Drevené časti pretrite ľanovým olejom, ktorý rýchlo vsiakne.

Dobré tipy

Staršia píla

Ak máte pílu, ktorá už čosi pamätá a vytiahli ste ju z domčeka na náradie v žalostnom stave, tu je dobrá rada. Do väčšej nádoby či malého vedierka dajte hrubý piesok a pridajte olej. Z čepele píly odstráňte najväčšiu špinu a potom ju zapichnite do vedierka. Pohybujte ňou, akoby ste miešali kašu. Po chvíli usilovného miešania budete mať čepeľ píly naleštenú a zbavenú hrdze.

Špinavá píla

Ak ste rezali konáre, ktoré priveľmi púšťali miazgu a teraz ju máte na každom zube čepele, nastriekajte na ňu prostriedok na čistenie sporáka. Nechajte pôsobiť aspoň desať minút, a potom špinu odstráňte starou kefkou na zuby.

Po sezóne

Keď všetko popílite a sezóna rezu sa pre vás skončí, zabaľte svoju pílu do novinového papiera, ktorý predtým dajte nasiaknuť olejom. Takto dokonale zakonzervovaná vydrží oveľa dlhšie. Minimálne sa nemusíte na jeseň trápiť s leštením hrdzavých miest.